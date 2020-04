Myslivci varují před neukázněným chováním a rušením zvířat.

Teplé a slunečné počasí, zrušení všech společenských akcí a zákaz shromaždování láká lidi na procházky do přírody. Místo dlouhých túr a výletů se nabízí spíše kratší procházky v okolí bydliště.

Rušení zvěře v jejím přirozeném prostředí není podle myslivce Petra Ryboviče z Mysliveckého sdružení Borová Malenovice zvláště nyní vhodné.

„V jarních měsících kladou zvířata mladé. I kachny už mají většinou snesená vejce ve svých hnízdech,“ říká Rybovič.

Ředitel správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula konstatuje, že se nyní návštěvnost v Beskydech zkoncentrovala do jiných míst, než bývá běžné.

„Turistický ruch z větších měst u nás v Beskydech ubyl. Lidé chodí spíše na kratší procházky v okolí jejich bydlišť. Zvýšil se pohyb zejména poblíž vesnic. Tam zvířata na velké množství lidí nemusí být zvyklá,“ dodává Jaskula.

Myslivci proto kladou lidem na srdce dodržování tří základních pravidel. „Určitě by měli mít své mazlíčky uvázané na vodítku, neměli by scházet z vyznačených cest a pokud možno, měli by se vyhýbat místům, kde by se zvěř mohla shromažďovat,“ doporučuje Rybovič. Jednoduše řečeno je zásadní chovat se v přírodě obezřetně.

Zároveň upozorňuje, že nedodržování těchto pravidel může být nebezpečné kvůli černé zvěři, tedy divokým prasatům.

„Bachyně mívají v tomto období už malá selata. Pokud se cítí ohrožena, mohou i zaútočit a to rozhodně není příjemná věc,“ dodává Rybovič.

Terezie Wasserbauerová