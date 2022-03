Díky dohodě s dopravcem ARRIVA autobusy, a.s. mají ukrajinští občané od 9. března bezplatnou přepravu na všech linkách po celém Krnově. Aktuálně na Krnovsku našlo útočiště na 400 Ukrajinců, převážně žen a dětí. Stačí, aby se v autobuse prokázali ukrajinským pasem nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem.

Privilegium pro Ukrajince?

„Vážení zastupitelé, pane starosto Krnova. Jako řidič MHD vám chci sdělit, co se to děje za hnus. Občané Krnova (vaši voliči), matky samoživitelky a důchodci, kteří zde pracovali, ti všichni musí v MHD platit. Teď si sem přitáhnete něco z Ukrajiny. Nemáte ani představu, co jsou zač. Ti si jezdí zdarma?" zveřejnil David Hlaváček na svém facebooku.

Pro Ukrajince bude jízdné po celém Moravskoslezském kraji zdarma

Následně se obrátil s otázkou přímo na starostu Krnova Tomáše Hradila: „Pane starosto, můžou v MHD jezdit zadarmo i Krnováci, kteří přispěli nějakým darem pro Ukrajinu, nebo tohle privilegium mají pouze Ukrajinci, kteří do Krnova nepřinesli vůbec nic?“

Někteří Krnované doporučovali raději ignorovat podobně nenávistné příspěvky lidí, kteří závidí uprchlíkům. Často vznášejí své dotazy pouze jako ironii a provokaci, ale o věcnou odpověď ve skutečnosti nestojí.

Dopad na rozpočet? Minimální

Uprchlíci z Ukrajiny dnes mají úplně jiné starosti, než cestovat po Krnově autobusem. Bezplatné MHD je především gestem solidarity s Ukrajinou. Toto opatření nijak zásadně neovlivní výši vybraného jízdného. Stejné opatření jako Krnov zavedla řada dalších měst.

Majitel Kofoly Jannis Samaras: Válka oživila zkušenost mé řecké rodiny

Starosta Tomáš Hradil se rozhodl řidiči MHD odpovědět věcně: „Zdravím vás pane Hlaváčku. Abychom zavedli MHD zdarma pro ukrajinské uprchlíky, nás požádalo vedení Moravskoslezského kraje. Snažíme se ženám a dětem z Ukrajiny utíkajícím před ruskými raketami primárně zajistit dočasnou střechu nad hlavou, jídlo a základní lidské potřeby. MHD v tom všem hraje minimální roli. Jsou v cizím městě, cizím státě, mají jazykovou bariéru. Troufám si říct, že využití takové služby bude minimální a rozpočet města to bude stát naprosté minimum.“

Město dotuje MHD všem pasažérům

Z krnovských zastupitelů se rozhodl na řidičovy poznámky zareagovat Miroslav Kozelský: „Pane Hlaváčku, já vás neznám. Jediné co o vás vím, je, že o uprchlících před válkou, téměř výhradně ukrajinských maminkách s dětmi, máte jasno: do Krnova nic nepřinesli. Jako řidič přitom přirozeně víte, že doprava je masivně dotovaná z veřejných prostředků. Jen za rok 2020 Město Krnov dorovnávalo ztrátu MHD ve výši 14,6 milionů korun. Jinými slovy výrazně přispívalo na každého pasažéra, který MHD využil, ať už se jednalo o Krnováka nebo třeba Ukrajince. Každý Krnovan přispěl na MHD ze svých daní 635 Kč, ať už ji využíval denně, nebo nejezdil vůbec. A je to zcela v pořádku: jde o veřejnou službu lidem. V civilizovaném světě jde o něco tak samozřejmého jako soucit, empatie, nebo shovívavost,“ zareagoval zastupitel Miroslav Kozelský.

Ukrajinci jsou naši lidé