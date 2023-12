Za kolik? Prodej vánočních stromečků začal, ve Frýdku-Místku frčí dánské jedle

Co by to byl za Štědrý den bez pěkného vánočního stromku? A v posledních letech se řada lidí přiklání raději k tomu živému. Jejich prodej začal v minulých dnech i ve Frýdku-Místku.

Prodej vánočních stromečků ve FM. | Video: Deník/Vladimír Pryček