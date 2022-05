Přímými účastníky pohledu do minulosti se návštěvníci kunínského zámku mohli stát v průběhu víkendu celkem osmkrát – tolik prohlídek s živými obrazy v podání Šáruš History Fashion se uskutečnilo.

Šárka Tóthová, která ve scénce Oblékání hraběnky Walburgy, znázornila právě Marii Walburgu, pro Deník uvedla, že šaty, do nichž se obléká ušila podle jednoho obrazu, na němž je hraběnka zachycená. „Ušila jsem vlastně všechno, co tady je k vidění. Jsem z Brna, původně jsme fotografka, ale rozhodla jsem se to focení pro zákazníky trochu zpestřit focením v historických oděvech. Nějak se to rozjelo a už těch oděvů mám přes osmdesát,“ řekla Šárka Tóthová.

Úsměvná náhoda

Po chvilce dodala, že loni přijeli na zámek v Kuníně na akci Růže pro paní hraběnku ještě jako nejmenovaná šlechta.

„Věděla jsem, že tady mají hraběnku Walburgu, zapátrala jsem po nějakých obrazech a tyto zelené šaty, které jsem na hraběnce viděla na jednom obraze, mi padly do oka,“ vysvětlila vznik šatů Šárka Tóthová, která se při další řeči zmínila o úsměvné náhodě.

Diana Neklapilová, která ve scénce znázorňovala hraběnčinu matku Marii Rebeku hraběnku Harrachovou, jí nejenže byla podobná, ale pochází rovněž z Harrachova.

Po krátkém povídání se Šárka Tóthová omluvila s tím, že už se musí připravit, mezitím malíř, jehož ztvárnil Michael Šoták, lehce laškoval se služebnou Terezou, do jejíž role se vžila Kristýna Komárková. Po chvilce se otevřely dveře a vstoupila průvodkyně se skupinou návštěvníků – oblékání hraběnky Walburgy mohlo začít.

Návštěva šlechticů

O týden dřív na zámku hostili neobvyklou návštěva. Dorazilo sem devět rakouských šlechticů, kteří se vypravili po stopách předků druhou květnovou neděli poznávali Novou Horku, Albrechtičky nebo třeba Kunín. Aristokraté - baronky, baroni, hraběnky a hrabata rodů Vetter von der Lilie (Vetterů z Lilie) a Pranckhů - zavítali nejprve do jihomoravské Lednice.

Následně zamířili do Moravskoslezského kraje, kde svého času jejich rody spravovaly nemalé majetky a Deník byl u toho - více v reportáži zde. Na snímky z návštěvy se můžete podívat ve fotogalerii výše.