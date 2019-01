Praha, Mosty u Jablunkova – Ražba železničního tunelu v Mostech u Jablunkova měla původně skončit už v loňském roce, zřícení stavby v polovině listopadu ale veškeré práce odsunulo na neurčito.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Marek Cholewa

„V roce 2010 se tam bude něco dít, ale kdy a jakým způsobem, to nevíme. Není to naše chyba – on to neví nikdo,“ řekl ve čtvrtek Deníku mluvčí společnosti Subterra Vladislav Beneš.



Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

„Pracuje se na změně projektu k dokončení díla a ta změna zatím není připravena. To ovšem neznamená, že se tím nikdo nezabývá. Intenzivně na tom pracuje jak investor, tak projektant. Ale řešení zatím není na stole,“ zopakoval Vladislav Beneš.

Firma tunel razí v těsném sousedství starého tubusu. Beneš naznačil, že důležité budou závěry odborníků z báňského úřadu. Loni se hovořilo o tom, že první kolej má být v provozu v polovině roku 2010.

Celý úsek železničního koridoru má být dokončen v listopadu 2011. Mluvčí SŽDC Pavel Halla po listopadovém propadu zeminy prohlásil, že událost v Mostech nemusí bezpodmínečně znamenat nějaké zásadní zpoždění. Přestože stavba šest set metrů dlouhého tunelu nabírá skluz v řádu měsíců.

Tématu se bude v úterý 16. února věnovat regionální příloha Frýdecko-místeckého a třineckého deníku.