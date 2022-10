„Je nám z toho moc smutno, je nám to moc líto,“ nechala se slyšet Halina Twardzik, předsedkyně Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Sportowego (PTTS) Beskid Śląski. Tento spolek vlastní pozemek nahoře na Javorovém a přesně před rokem tu nechal nainstalovat památník ke 100. výročí svého vzniku.

„Už před odhalením tohoto místa, s žulovým obeliskem a lavičkou ve tvaru vlny s dvojjazyčnými nápisy beskydských vrcholů, se proti našemu záměru zvedla na sociální síti šílená kampaň,“ popisovala Twardzik. Během dvou tří týdnů však mudrování nad „monstrem“ a jeho vhodnosti či nevhodnosti utichlo.

O to více byli před pár dny šokováni lidé ze Zaolší, kteří vzali svou návštěvu na výlet z Polska na Javorový. „Nepublikovatelný urážlivý nápis a vulgární obrázek,“ komentovali to diplomaticky. Polská komunita v Česku to sice označila za ojedinělý „výpad“ nacionalismu, nicméně nepříjemný případ se v ní nepřestal řešit,

„Zastavují mne lidé na ulici a hovoří o tom. Jsou z toho smutní, ale i naštvaní. Jsou přesvědčeni, že to nebyli běžní vandalové, že nás Poláky chtěli urazit,“ prohlásila předsedkyně PTTS. Ta ostatně taktéž podala kvůli poškození díla autorů Marina Kuchaře a Karola Cieślara trestní oznámení české policii.

„Kolegové z obvodního oddělení v Třinci se tím zabývají,“ potvrdila okresní policejní mluvčí Kateřina Kubzová. Případ byl kvalifikován jako „podezření ze spáchání přestupku proti majetku“ vzhledem k tomu, že cena cedulky přesáhla pětitisícovou hodnotu. Konkrétní pachatel však doposud nebyl vypátrán.

„Samozřejmě to necháme opravit, řešit to budeme asi až na jaře. Místo plastové tabulky se jmény sponzorů tohoto odpočinkového místa tam necháme dát asi kovovou,“ konstatovala předsedkyně PTTS. Památník, jak dodala, je asi 1,8 kilometru od horské chaty Javorový, která je hlavním cílem turistů.