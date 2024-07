Řidiči si ale v Třinci ještě tak úplně neoddychnou. Severomoravské vodovody a kanalizace se pouštějí do rekonstrukce objektu česlí na sběrači „Šancer“, která částečně omezí provoz na ulici Závodní před mostem přes Tyrku od 1. srpna do 30. září. Aby omezení co nejméně ovlivnilo plynulost dopravy, nebudou práce probíhat v pracovní dny v době střídání směn, a to od 5 do 7 hodin a od 13.30 do 15.15. Komunikace bude průjezdná v celé šířce.