Šestý ročník populárního charitativního běhu Těšínská osmička Nadace Agel na osm kilometrů dlouhé trati z Třince do Českého Těšína se letos uskuteční v neděli 9. června. Právě byla spuštěna registrace do závodu.

Těšínská osmička, 5. ročník charitativního běhu, 11.6.2023, Třinec - Český Těšín. Lukáš Krpálek. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Na internetových stránkách beh.agel.cz byla spuštěna registrace pro kategorie dospělých i dětí, které se letos budou chtít zúčastnit oblíbeného charitativního běžeckého závodu.

„Loňský zájem dětí, které běžely poprvé, nás velmi potěšil a vlastně i mile překvapil. Proto jsme pro nadcházející ročník spustili i registraci dětských kategorií on-line předem, abychom zrychlili v den závodu akreditace na místě. Ani letos se v dětských kategoriích startovné neplatí a každý účastník se v cíli může těšit na účastnickou medaili,“ uvedla Lucie Dvořáková, ředitelka Nadace Agel.

Na Frýdecku a Třinecku je o sdílení knih zájem. Ne všude ale čtenáře uspokojí

Cílová medaile nebude letos pro děti jediným překvapením. Již potřetí se Těšínské osmičky účastní dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Protože mu v době závodu bude vrcholit zároveň i příprava na srpnové olympijské hry v Paříži, odstartuje symbolicky hlavní závod v Třinci, pak se přesune do Českého Těšína, kde si zaběhá s dětmi.

„Trať Těšínské osmičky je moc pěkná, již dvakrát jsem ji zdolal, ale letos se z aktivní účasti v hlavním závodě omluvím, protože budu uprostřed perného tréninku a musím šetřit síly. Ale na běhání s dětmi kolem parku se moc těším. Když jsem vloni viděl, jak jsou některé rychlé, budu si muset vybrat správné kategorie, abych nedobíhal úplně vzadu,“ komentuje s úsměvem Lukáš Krpálek.

Nacisty zabavené zvony z MS kraje se vrátily domů na Frýdecko-Místecko

Výtěžek ze startovného pro účastníky dospělých kategorií získají dvě handicapované děti z regionu.

Běžci, kteří se registrují do 20. dubna, získají startovné a závodní tričko za zvýhodněné startovné 300 korun. Běžci registrovaní do 20. května uhradí startovné 400 korun. Od tohoto data bude registrace možná až do naplnění kapacity závodu, ale bez nároku na tradiční tričko.

Start hlavního závodu v Třinci bude v 11.00 před Nemocnicí Agel Třinec, dětské závody začnou v Českém Těšíně v parku Adama Sikory od 11.30 hodin.