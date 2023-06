/VIDEO, FOTO/ V zimě z ledu a v létě z písku. Tak se tvoří sochy na Pustevnách, kudy prochází hranice Moravskoslezského a Zlínského kraje. Právě teď jsou na tomto oblíbeném turistickém místě v Beskydech k vidění pandy, lemuři, gorily, sloni, nosorožec, tygr a želva.

Pískové sochy na Pustevnách, 29. 6. 2023. | Video: Radek Luksza

„Čtyři sochaři na ně spotřebovali celkem devadesát tun ekologicky nezávadného písku z vitošovské vápenky,“ uvedla Dita Korčák, předsedkyně neziskového spolku Happy Forest, který akci v Beskydech pořádá. Tento ročník je čtvrtý, přičemž původní název Pískoles změnili organizátoři na PískoZOO.

„Letos tady máme ohrožené druhy, které figurují na Červeném seznamu Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN,“ zmínila Dita Korčák s tím, že smyslem soch z písku není jen pobavit a předvést krásu umění, ale také přivést k úvahám o zodpovědném chování k životnímu prostředí. Proto je výstava doplněna naučnou stezkou s tématikou vzácné zvěře.

Odolávají i krupobití

„Jak to mohla vydržet? Vždyť už pršelo! A padaly i kroupy,“ zamýšlí se u pískových soch turisté. Ti nejmenší se k nim snaží dostat co blíže, za šňůru ale nemůžou. Rodiče, prarodiče i učitelé mají, co dělat, aby děti po sochách nelezly a nehrály si s nimi.

Díla z choulostivého materiálu už tak musí odolávat beskydskému počasí, které dokáže být i v létě drsné. „Tento týden padaly kroupy a některé sochy nám skutečně poničily. Například jeden z lemurů přišel o ouško, druhému upadl čumáček. Opravovat se musela i panda a želva. Naštěstí máme šikovnou kolegyni, která za dvě a půl hodiny dala všechno do pořádku,“ líčí Dita Korčák. Pískové skulptury jsou ošetřeny speciálním penetračním lepidlem.

PískoZOO by mělo na Pustevnách vydržet do konce prázdnin, ne-li po celé září, pokud to povětrnostní podmínky dovolí. Vstup na přehlídku pískových soch je zdarma, návštěvníci nicméně mohou vkládat do kasičky dobrovolné příspěvky, peníze dostanou organizace věnující se ochraně zvířat.

Pustevny a peněženka?

Na výlet na Pustevny nebudou potřebovat peněženku jen opravdu nezávislí, skalní turisté. Pustevny jsou samozřejmě dostupné pěšky, ale kdo chce více pohodlí, může tam jet autem (zaplatí 200 korun za den, když nahoře zaparkuje před 15. hodinou, a 100 korun, když po ní) i lanovkou (jízdné pro dospělého činí 220 korun, zpáteční stojí 270 a u dětí je to 130, respektive 160 korun). Koloběžka se tu půjčuje za 240 korun.

Občerstvení na hřebeni Beskyd je bohaté, třeba v Libušíně jdou na dračku nejvíce domácí ovocné borůvkové a meruňkové knedlíky (219 korun), brynzové střapačky se slaninou nebo zelím a uzeným masem (229 korun) a valašká polévka kyselica s chlebem (89 korun).

Koliba u Záryša čepuje Radegast 12° za devětačtyřicet korun, jinde je za dvaapadesát, pětapadesát i devětapadesát, Točí i limonády – tři deci za osmnáct korun s příchutí oranž, citron, cola. Langoše a bramboráky se dají pořídit za sedmdesát korun. Jako docela zajímavý tip se jeví Bufet U Bárty, tak trochu stranou a zakrytý zelení, se svijanským pivem, čepovanou malinovkou, škvarkovou pomazánkou, topinkou s pikantní směsí, palačinkami více druhů. A toaletami za 10 korun (to je oproti jiným zařízením na Pustevnách poloviční cena).