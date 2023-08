Hudba, zábava pro malé i velké a hlavně dobré pivo! To je, oč tu běží a to je také Radegast den, který začal v sobotu 26. srpna před polednem v areálu pivovaru Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

Nošovice, Radegast den, sobota 26. srpna 2023 | Video: Deník/Tomáš Januszek

Vstup na akci je zdarma, a tak se dalo čekat, že do pivovaru zamíří davy milovníků piva i ostatních návštěvníků. Nebe se sice během dne zčernalo a lidi zkropil déšť, to jim ale pramálo vadilo a zábavu v areálu to nijak neomezuje.

Pro návštěvníky je kromě hudební produkce připravena také řada soutěží s pivní tematikou, ale také atrakce edukativní. Kdo se předem registroval, ví, v kolik hodin má vyrazit na prohlídku pivovaru. Ty se konají až do 18 hodin.

A když vám vyhládne, stačí se porozhlédnout po některém ze tří desítek stánků s občerstvením. Na čepu je samozřejmě pivo Radegast, včetně své nealkoholické verze birell, a to jak v pivní podání, tak s několika ovocnými příchutěmi.

Ani hlady v Nošovicích rozhodně trpět nebudete. Stánkaři nabízejí vše, na co si vzpomenete – od langošů, grilovaného masa a klobás, přes asijské speciality bramborové pokrmy, burgery, čerstvé hranolky až po kebab.

Zábava a hudba bude znít loukou v areálu pivovaru až do nočních hodin.

Ceny nápojů a jídla

pivo Radegast 12 - 45 Kč

birell pomelo grep - 40 Kč

velké hranolky - 150 Kč

hovězí burger - 170 Kč

langoše - 150 Kč

gyros v tortile - 200 Kč

vepřový steak - 85 Kč

bramborák 100 g - 32 Kč