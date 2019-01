REGION - Společnost Povodí Odry upozorňuje občany, že nedávné povodně s sebou mohly přinést také riziko v podobě zaplavených a kontaminovaných studní, které slouží jako zdroj pitné vody.

Ilustrační foto | Foto: Archív

Jejich majitelům proto doporučuje, aby po opadnutí vody studnu vyčistili, vydezinfikovali a laboratorním rozborem nechali ověřit nezávadnost vody.

„Lidé se mohou rozhodnout, zda studnu vyčistí sami, nebo tuto práci svěří odborné firmě. Pokud zvolí první variantu, měli by se před tím seznámit s možnými riziky, jako je například nahromadění plynů ve studni. Nezbytně nutné je, aby práce vykonávali se zajištěním druhé osoby, která by měla být schopna pracujícího ze studny vytáhnout, aniž by sama do ní musela sestoupit,“ upozornila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Bližší informace se zájemci dozvědí na internetových stránkách s adresou laborator.pod.cz.