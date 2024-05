Oblíbená kavárna Ráj na zemi se rozšíří o přístavbu. Venkovský hotel a kavárna v Hukvaldech od příštího roku uspokojí i větší společnosti, například svatby, než dosud. Po dokončení právě probíhající rekonstrukce vedlejšího stavení vznikne jeden propojený prostor, který nabídne ubytování, občerstvení, ale i místo pro pořádání akcí. Podnik bude třikrát větší. Hotovo by mělo být příští rok.

Hukvaldy Ráj na zemi květen 2024 | Video: Kaňoková Michaela

Kdo přijíždí na hrad Hukvaldy, těžko si při cestě za kulturním památkou nevšimne kavárny Ráj na zemi. Vkusně zrekonstruované místo láká k posezení na zahrádce už z dálky. Nejen o víkendu je tady tak plno, že na místo u stolu se musí občas čekat. Hlavně za atmosférou a kvůli kouzelnému interiéru se sem sjíždí lidé z různých koutů republiky, ale i ze zahraničí. Osobitou estetikou v duchu starých časů dýchají vnitřní i venkovní prostory. Hosté často spojují ubytování s prohlídkou hradu a poznáváním okolí.

Na jedno kafe až z Brna

„Mnoho cizinců vidělo na internetu naše fotky a jelo cíleně k nám, ne na Hukvaldy jako takové. Hodně oblíbení jsme u Angličanů. Například dnes jsem se v kavárně bavil s jednou paní, která je majitelkou firmy v Brně, že její dcera dostala volno ve škole a tak holky hledaly, kam by si zajely na kávu, a zamířily k nám. Až z Brna,“ zdůrazňuje projektový manažer Lukáš Lyčka.

Navzdory vyšším cenám si chodí do kavárny posedět i místní. „Sice jsme kvůli mzdám zaměstnanců a rostoucím nákladům museli zvednout ceny, ale ti, kteří k nám chodí už nějaký ten pátek na kávičku a dortík, to přijali, myslím, bez problémů. Často tady vídám nejen páry, ale třeba i pět maminek s kočárky, které si chtějí mateřskou hezky užít,“ popisuje Lyčka.

Třinečtí slévači odlili kopie 100 let starých lopatek pro muzeum v Rožnově

Jídlo v kavárně připravují sami. I zákusky jsou domácí výroby. Veškeré občerstvení se chystá na místě, což je jedním z důvodů, proč se zákazníci vracejí. Podle provozovatelů oceňují kvalitu a poctivé zpracování. Na rozšiřování sortimentu a to, že by kromě snídaní začali vařit i obědy a večeře, se ale v Ráji zatím nechystají. A to ani po dokončení přístavby. „Není k tomu důvod. Děláme, co nám jde nejlépe. Kdybychom tady z toho měli restauraci, museli bychom změnit koncept. Není ale problém zajistit jídlo na akce, protože spolupracujeme s nedalekou restaurací U námořníka, která nám dodává catering na svatby a podobně,“ objasňuje dlouhodobou vizi podniku manažer Lyčka.

Nový multifunkční prostor

Majitelé nyní předělávají bývalé stavení na prostor, kde bude 6 pokojů a wellness. „Součástí ubytování bude i mezonetový pokoj. Ve wellness bude sauna a prostor pro odpočinek na lehátkách s výhledem na panorama hor skrze prosklenou stěnu,“ líčí manažer a dodává, že dohromady vznikne v propojených budovách celkem 10 pokojů, velký sál a wellness. Samozřejmě kavárna zůstane.

„Snažíme se zachovat původní architekturu, ale museli jsme udělat vše znova. Obvodové zdi, stropy, střechu, stěny i podlahy jsme museli kompletně obnovit. Budou zde nová, několikametrová okna, aby výhledy byly majestátní. Po propojení se současnou budovou vznikne třikrát větší prostor, než je nyní,“ popisuje manažer projektu. Předpokládá, že bude hotový příští rok.

Den zdraví ve Frýdku-Místku: fronty u lékařů a hlavně u herce Filipa Březiny

Jedním z důvodů, proč se majitelé pustili do tak rozsáhlých stavebních prací, je i to, že oblíbené místo už nedostačuje poptávce svou kapacitou. Mnoho akcí musí teď majitelé odmítat nebo naopak zavírat kavárnu pro veřejnost. „Když tady máme svatbu, tak musíme uzavřít celou kavárnu a bohužel tak přicházíme o další klienty, kteří za námi přijíždějí,“ potvrzuje projektový manažer.

I tento problém by měla opravená přístavba vyřešit. „Bude tam velký sál, takže svatebčané budou mít vlastní prostory a kavárna bude moct zůstat otevřená návštěvníkům,“ vysvětluje Lukáš Lyčka. O design se stejně jako v případě kavárny a současného hotelu postará sama majtelka. Jí navržené interiéry v Ráji rádi využívají pro komerční i portrétové focení profesionální fotografové.

Svatby venku i uvnitř

Svou fotogeničností láká místo i zájemce o svatbu venku. Jak obřady, tak hostina se často odehrávají v přilehlé zahradě. „Lidé jsou při vymýšlení pojetí svatby velmi kreativní a například jsme tady měli jednoho Argentince, který hrál večer na kytaru a lidé seděli na dekách, svítily jim k tomu venkovní světýlka a bylo to božské,“ vypráví nadšeně Lukáš Lyčka.

I letos bude na zahradě kavárny Ráj na zemi probíhat promítání filmů pro veřejnost. Podrobnosti zveřejní na svém instagramovém profilu.