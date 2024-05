Poté, co vyšel rozhovor s třineckým opozičním zastupitelem Radimem Turkem, obrátil se Deník na primátorku, která je z velké části předmětem rozhovoru, kde je přímo silně kritizována za protekci na radnici a nařčena za zpronevěru veřejných peněz při výběrových řízení, aby dostala možnost se k obvinění vyjádřit.

Primátorka Třince Věra Palkovská. Foto: Deník/Petr Jiříček | Foto: Deník/Petr Jiříček

Primátorka se rozhodla na rozhovor nijak nereagovat. „Děkuji za příležitost se vyjádřit, ale myslím, že k tomu, co šíří pan Turek se vyjadřovat nebudu. Věřím, že lidé po přečtení rozhovoru vidí, jak opoziční zastupitel odpovídá a celkově komunikuje. Ať si tedy udělají obrázek sami. Já se nenechám do těchto špinavých politických praktik a her nikým zatáhnout,“ říká se smíchem primátorka Věra Palkovská.

Palkovská ve své odpovědi na inzultaci Radima Turka zřejmě naráží na výroky zastupitele týkající se její osoby a nejbližší rodiny. Ten v rozhovoru s Deníkem vyjádřil pochybnosti nad demokratickým a transparentním vedením radnice, když v radě sedí primátorky a její dcera, která byla ve volbách zvolena jako zastupitelka města. „Já si myslím, že v dnešní době manýry rodinných klanů vidíme někde ve východních zemích, že jde o klientelismus,“ říká Turek.

Opoziční zastupitel pak ve svých invektivách na osobu primátorky zachází ještě dál při kritice absence soukromého osobního profilu na sociálních sítích. „Je evidentní, že nedokáže pracovat pod tlakem veřejnosti. Myslím si, že nese svou kůži na trh, jako všechny jiné veřejné osoby a nemůže plakat na zastupitelstvu, že si jí nemáme brát do úst včetně její rodiny,“ hodnotí Turek. V rozhovoru pro Deník, který Palkovská v dubnu poskytla a na základě kterého se Turek ozval redakci, přitom politička zmiňuje, že se rozhodla na doporučení rodiny vypnout sociální sítě, kde byla předtím slovně napadána a od té doby má více času na samotnou práci i rodinu.

„Chtěla bych se víc věnovat rodině,“ říká primátorka Věra Palkovská

Krom osobních útoků na primátorku zazněly v rozhovoru také závažné obvinění z korupce na radnici. Turek se ve svých vyjádřeních pouští do úvah ohledně zmanipulovaných veřejných zakázek. „Jde o zmařenou investici v roce 2016, kdy radní vyhlásili výběrové řízení, které vyhrála firma, která byla napojena na nájemce turistické chaty na Javorovém. Město se snažilo celou věc zamést pod koberec,“ prohlašuje opoziční zastupitel.

Primátorka se již dříve vyjádřila, že ohledně případu Javorový proběhly všechny patřičné právní a kontrolní úkony, které žádný nesoulad ve veřejném řízení nezaznamenaly a potvrdily jeho legitimitu. Palkovská se proto již k vyřešenému obvinění nehodlá dála vracet a přiživovat umělou kauzu.

Rozhovor s Radimem Turkem si přečtěte níže.

Primátorka dělá z radnice rodinný podnik, tvrdí Radim Turek z opozice v Třinci