V uplynulých dnech si krajští kriminalisté převzali od frýdecko-místeckých kolegů případ fyzického napadení, při kterém došlo k bodnému zranění 34letého muže. K události došlo ke konci měsíce září 2023 v Komenského sadech ve Frýdku-Místku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Tomáš Kubelka

O co šlo? „Po slovním konfliktu a po přechozím požití alkoholických nápojů, měl 68letý napadnout opakovaně nožem poškozeného, který utrpěl bodná zranění v horní části těla. Do obrany poškozeného se zapojila i přítomná žena, u které došlo k lehkému zranění a která také přivolala zdravotníky. Ti poškozeného ve vážném stavu převezli do nemocnice,“ přiblížila Pavla Jiroušková z Policie ČR.

Důvodem konfliktu měla být údajná nevěra mezi poškozeným a přítelkyní útočníka. Na místě činu policisté podezřelého zadrželi a krajští kriminalisté jej následně obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.

„Obviněný je stíhán vazebně a hrozí mu trest odnětí svobody patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest, a to také z důvodu, že v minulosti byl za obdobnou trestnou činnost odsouzen,“ doplnila Jiroušková.