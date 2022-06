Popište, prosím, roli ochranky nemocnice – zajišťuje areál, nebo má pevné stanoviště?

Jedná se o korzující hlídku, která ale není přítomna na vrátnici. Je to tady ovšem frekventované místo, které se více hlídá, takže to chlapi měli kousek. Dole pak ještě hlídají urgentní příjem, kam chodí v noci podnapilí a zdrogovaní pacienti, takže sestřičky a doktorky jsou tam za ně taky rády. Tím, že se to stalo tady u vrátnice, byli nedaleko a mohli zasáhnout.

Svědectví z třinecké nemocnice: Otevři závoru, řval útočník se samopalem

Po událostech, které se udály před dvěma a půl lety v ostravské fakultní nemocnici, je možné, aby se hypoteticky dostal vyšinutý jedinec se samopalem až do nemocnice?

Nemusí to být přímo samopal, ale pistoli dovnitř pronesete bez problému, a nemusí to být jen tady, ale do kteréhokoli podobného zařízení.

Nerealizovala se ve vaší nemocnici právě po ostravské tragédii nějaká další bezpečnostní opatření?

Od toho tady máme ochranku, která situaci vyhodnocuje, jsou to profesionálové, žádní brigádníci v důchodu či při studiu. Je to ovšem otevřený prostor, zdravotnické zařízení, které má primárně poskytovat lékařskou pomoc, takže tu není možná nějaká selekce jako v době covidu, že někoho pouštíme, a někoho ne. Takto jsou otevřené všechny nemocnice v celé Evropě. Něco podobného se může přihodit v nemocnici, v obchodním domě, na benzínové pumpě, neuhlídáte to. Je to spíše o následném postupu a o tom instruovat personál.

Jak v tomto ohledu přistupujete k personálu nemocnice na Sosně?

Zaměstnanci dnes už vědí, jak se mají chovat. Že jakmile se něco stane, mají se schovat a nepokoušet se někoho zpacifikovat, protože na to nemají výcvik. Na to máme profíky. Vtloukáme zdravotníkům do hlavy: Jakmile se něco stane, schovejte se, nezasahujte, jak to půjde, přivolejte pomoc.

Střelba v třinecké nemocnici: Opilci napadli ochranku, vyhrožovali samopalem

Vyjma zákroku ochranky, doprovázel ranní dění v nemocnici chaos?

To vůbec ne. Nikdo se neschovával, nikdo nepanikařil. Výstřel slyšet byl, ale tím to díky rychlému zakročení také skončilo.

Vybavíte i nějaký podobný případ ve vaší nemocnici z minulosti, byť nutně ne se střelnou zbraní?

Konkrétní případ vám nepovím, a to i proto, že útoky na zdravotníky jsou dnes, bohužel, velmi časté a opakují se. A proto tady máme ochranku.