Hudební maraton začínajících či méně známých kapel se uskutečnil v sobotu na zahradě Národního domu. Šest aktérů si díky projektu Star Up mohlo zahrát na profesionálním pódiu před publikem a možná tak i nastartovat svou uměleckou dráhu. Pro zájemce organizátoři připravili i speciální workshop.

Cílem zmíněného workshopu bylo zasvětit mladé talenty do hudebního šoubyznysu.

„Chci začínajícím kapelám a umělcům předat své zkušenosti s prezentací a ukázat možnosti, jak se efektivně zviditelnit. To obvykle bývá problémem. Častou chybou je to, že si nechtějí zakládat webové stránky v domnění, že jim stačí Facebook. Příspěvky na sociálních sítích ale po čase zapadnou a ztrácí se požadovaný přehled,“ uvedl Marian Olašín z kapely Marian 333, která je jedním z partnerů projektu Star Up.

Akci zahájila kapela Hard Balls. „Byl to první koncert v nové sestavě, měli jsme trochu jiné aranžmá než doposud. Jsme moc rádi, že jsme mohli vystoupit, protože nám zrušili spoustu koncertů kvůli koroně. Kontaktoval nás Marian, jestli bychom si tady nechtěli zahrát. Ze začátku jsme ani nevěděli, že jde o soutěž. Dozvěděli jsme se to až později,“ řekl se smíchem zpěvák a kytarista skupiny Hard Balls Vít Dorazil.

Všichni účinkující si domů odnesli DVD nahrávku ze svého vystoupení, kterou budou moci využít pro svou prezentaci na koncertech, festivalech a dalších kulturních akcích. Hlavní cenou soutěže byl voucher na spolupráci s profesionálním nahrávacím studiem. Tuto možnost díky svému zdařilému vystoupení získalo soulové kvarteto Hakuna Matata.

„Porota nehodnotila pouze hudební stránku vystoupení. Do celkového hodnocení se promítlo i to, jak se umělci chovají v zákulisí k ostatním, k sobě, také pohyb na pódiu nebo kontakt s publikem,“ vysvětlil ředitel Kultury F≈M Rostislav Hekera.

Den plný hudby zakončilo večerní vystoupení skupiny Marian 333. Kapely, které nebyly zařazeny mezi soutěžící, dostanou možnost se prezentovat na dalších akcích.

Tereza Liczmanová