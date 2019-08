Město Frýdek-Místek se už počtvrté stane součástí největšího etapového závodu profesionálních cyklistů v České republice Czech Tour. V rámci páteční etapy z Olomouce do Frýdku-Místku zavítají na frýdecké Zámecké náměstí profesionální cyklisté elitních mezinárodních týmů.

Začátek více než 200 kilometrů dlouhé etapy je shodný až po Pustevny s předchozími roky. Za Pustevnami prověří kvalitu jezdců Soláň, Velké Karlovice, Bumbálka a také závod projede přibližně 2,5 kilometru po Slovensku.

Od hraničního přechodu Bumbálka pojedou cyklisté směrem do Frýdlantu nad Ostravicí po silnici I/56, v Nové Dědině se sportovci napojí na silnici přes centrum Frýdlantu nad Ostravicí. Do Frýdku-Místku se pak peloton přiřítí skrz Pržno a Bašku od Starého Města, a to kolem 16. hodiny. Cyklisté přes Slezskou, T. G. Masaryka a Radniční ulici zamíří na frýdecké náměstí.

V trase závodu budou nutná dopravní omezení. Nepůjde o celodenní uzavírky, ale o tak zvané plovoucí uzavírky. Komunikace budou postupně uzavírány zhruba půl hodiny před příjezdem pelotonu a po jeho projetí budou opět plně průjezdné.

Policisté doporučují řidičům, aby si v pátek odpoledne vhodně naplánovali cestu, případně využili náhradní trasu. „Největší komplikace lze očekávat na silnici I. třídy č. 56 ve směru od Frýdlantu nad Ostravicí na obec Bílá,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Jediné větší omezení ve Frýdku-Místku se dotkne Zámeckého náměstí, kde bude v den závodu platit zákaz vjezdu. Od 9 hodin bude platit úplná uzavírka ulice Zámecká, Zámeckého náměstí a části ulice Radniční, a to od křižovatky s ulicí Farní směrem k Zámeckému náměstí. Od 14 hodin bude uzavřena také ulice Hasičská, Na Blatnici a Těšínská v blízkosti frýdeckého náměstí.