Hamroziho firma z Řeky oslavila 30 let. "Lobbuje" za více topenářů a instalatérů

Je Řeka něčím výjimečná či originální v porovnání s jejím okolím?

Nikde jinde v okolí se na katastru obce nenachází hned dva kamenné lomy jako je tomu právě u nás. Řeka je známá těžbou Těšínského pískovce. Kámen se používá široko daleko od základu, kdy se drtí až po řezání a dělání různých soch. Těšínský pískovec je kupříkladu i na zámku v Karviné. Díky lomům jsme se spojili s partnerem ze Slovenska, a sice s obcí Stará Bystrica, kde se nachází nádherný orloj. Na Slovensku používají pískovec na různé stavby. Jednou z posledních je rozhledna. Výjimeční jsme také tím, že je tady nebývalý klid. I díky tomu, že část obce je přírodní rezervací.

A jak se v Řece žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Lidem se tu žije dobře díky tomu, že mají blízko k přírodě. Vzduch je čistší, i když byly období, kdy někteří topili všelijak, ale za podpory kotlíkové dotace se to výrazně zlepšilo. Lidé tady mají k sobě blíže, protože jsme malou obcí. O utužování vztahů a pospolitost obce se velikou měrou zasluhují spolky, bez kterých by obec těžko fungovala. Chybí nám více možností, co se týče aktivit pro děti. Za kroužky musí dojíždět do Třince nebo Českého Těšína, a to není ideální. Musí dojíždět autobusy, které však příliš často nejezdí. Chybí nám chodník, ale ten začneme stavět příští rok díky dotaci, kterou jsme na něj získali. V obci pak chybí kanalizace, ale za současných podmínek, dotačních i jiných, to bude boj ještě na dlouhou dobu. I proto se spíše přikloním k podpoře domovních čističek odpadních vod.

Když byste měl někoho pozvat do Řeky, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Pozval bych všechny návštěvníky na krásné pohoří a kopce, které tady máme. Máme výhodu v tom, že když turista zaparkuje na jednom místě, projde se po hřebeni dokola a vrátí se zpátky k autu. Pozval bych také na zimu, kdy tu máme lyžařské vleky, pokud je sníh. Přes léto bývá v provozu koupaliště, díky kterému hodně lidí zná Řeku. Koupat se tady dá i v několika splavech. Nádherné kouzlo pak má příroda a turistika, která se dá v Řece provozovat po celý rok.

Když bychom se podívali rok zpátky, celý svět se potýkal a stále potýká s epidemií koronaviru. Jak se s touto nákazou vypořádáváte u vás v Řece?

Musíme to brát tak, že to patří k životu, který nás dostihnul, postihnul. Nenecháváme to na benevolenci. Veškeré věci od začátku nouzového stavu v loňském roce jsme brali vážně. Snažili jsme se pomoct občanům v době, když byl problém s rouškami. Zabezpečili jsme roušky, dezinfekci, snažili jsme se pravidelně dezinfikovat autobusové zastávky, aby lidé měli klidnější spánek. Zakoupili jsme ozonizér, kterým jsme čistili vzduch v mateřské škole. Půjčovali jsme ho také lidem, kteří jej zrovna potřebovali.

Jaké jsou plány Řeky dál do budoucnosti? Chystají se v ní nějaké významnější investice?

Investice nás čekají. V příštím roce postavíme nový chodník dlouhý 1,7 kilometru, který povede od začátku obce až k obecnímu úřadu. Věřím, že lidé chvíli strpí problémy se stavbou, ale v konečné fázi to ocení. Mnohdy je totiž nebezpečné chodit podél cesty. Ať už pro obyvatele, maminky s kočárky nebo turisty. Všichni budou mít bezpečnější příchod do různých gastronomických zařízení, které tady fungují. Další investicí bude vybudování dětského hřiště, které vznikne v návaznosti na nový chodník. Kromě toho nás čeká ještě jedna investice, ale ta nyní visí na soudu. Máme přiklepnutou dotaci na modernizaci vodojemu. Z důvodu sousedních parcel jsme nezískali ještě stavební povolení, tak jsme se obrátili na soud, aby nám nahradil souhlas majitele. Držíme si palce, aby nám to vyšlo, jinak bychom přišli o tři miliony korun.