„Dětské hřiště v parku u řeky bude mít nově mnohem více herních prvků a povrch z lité pryže. Rozděleno bude na dvě části – pro větší a menší děti. Na hřišti budou pružinová houpadla, vahadlová houpačka, prolézací housenka, kolotoč, pískoviště. Samozřejmě nebudou chybět herní sestavy s klouzačkami, lanová pyramida, houpací hnízdo ani závěsné houpačky, kdy jedna z nich bude se sedákem pro menší děti,"uvedla Jana Matějíková, mluvčí města Frýdek-Místek.

Původním záměrem bylo pouze vyměnit dopadovou plochu na hřišti, město ale nechalo posoudit stav herních prvků odbornou firmou. Původní herní prvky, staré přes patnáct let, již byly na pokraji životnosti. Většina z nich byla napadena vnitřní hnilobou, z některých vyrůstaly houby, pružiny na houpadlech byly opotřebované a mezi některými prvky byl nedostatečný volný prostor. Nové herní prvky hřiště budou vhodné i pro děti mladší tří let. Funkčně bude provoz obou částí dětského hřiště oddělen pro co největší spokojenost dětí i jejich doprovodu.

„Původní herní prvky již byly demontovány a odvezeny do skladu Technických služeb. Budou rozebrány a dobré části poslouží jako náhradní díly v případě porouchání herních prvků na některých z 36 dětských hřišť, která provozuje město a která splňují přísné technické normy,“ uvedl Jaromír Kohut, z Technických služeb.

Náklady na vybudování hřiště jsou vyčísleny na bezmála 3,3 milionu korun. Práce by měly být hotovy do 25. října 2019.