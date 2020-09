„V pavilonu D bude proveden nový rozvod zabezpečovacího zařízení, příprava pro datové připojení, nové rozvody pro domácí telefon včetně osazení hlavního zvonkového tabla na vstupní branku,“ doplnil Marcel Sikora, náměstek primátora.

V návaznosti na tyto práce budou osazeny ve všech ostatních pavilonech video přístroje domácího telefonu, které budou umožňovat otevírání vstupní branky do areálu přímo z dotčeného oddělení.

Personál pečující o děti nebude muset opouštět hernu pro vpuštění rodičů do objektu, což bylo dosud pravidlem. Nebudou chybět ani nová LED svítidla s teplými tóny záření.

„Těší mě, že se opět zlepšuje kvalita zařízení jeslí. Ve všech pavilonech budou nově i videotelefony pro vpouštění rodičů. Dobrou zprávou je, že jesle mají volná místa a přijímají děti ve věku od 1 do 3 let a to celoročně,“ doplnil Marcel Sikora.

Děti se do jeslí přijímají od 1 roku, musí mít povinné očkování a nově příchozí děti čeká před nástupem nejprve adaptační týden, kdy si dítě postupně zvyká na režim a prostředí jeslí.

Provozní doba jesliček je od 6. 30 do 17 hodin. Rodiče, kteří mají dítě mladší dvou let, mohou služeb jeslí využívat až 92 hodin v měsíci bez ztráty nároku na rodičovský příspěvek. Stravování dětí v jeslích se řídí zásadami zdravé výživy pro danou věkovou skupinu a respektují se i nutriční hodnoty potravin.