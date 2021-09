Podkrovní patro Odborného léčebného ústavu Metylovice se dočkalo kompletní rekonstrukce. Díky ní mají maminky s dětmi k dispozici 5 prostorných pokojů i relaxační zónu. Investice si vyžádala přes 13 milionů korun, s téměř desetiprocentní spoluúčastí léčebny pokryl náklady ze svého rozpočtu Moravskoslezský kraj, který odborný ústav zřizuje.

Metylovická léčebna má krásně zrekonstruované podkroví. | Foto: KÚ MS kraje

„Kromě nemocnic na území regionu a Zdravotní záchranné služby Moravskoslezský kraj zřizuje i další zdravotnická zařízení. Kromě jablunkovského sanatoria pod kraj spadá i léčebna v Metylovicích, kde se děti zotavují po závažnějších respiračních či neurologických onemocněních, ústav pečuje i o děti, které trápí například skolióza páteře nebo obezita. V léčebně se rehabilitují hlavně děti do 18 let, ty nejmenší do šesti let mají nárok na doprovod jednoho z rodičů. Kraj jako zřizovatel postupně investuje do všech svých zdravotnických zařízení, jsem rád, že jsme mohli léčbu zpříjemnit také klientům v Metylovicích,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.