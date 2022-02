„Tělocvična bude mít moderní multifunkční sportovní povrch, plochu bude možné členit pro nejrůznější kolektivní sporty, nabídne i sektor pro výuku gymnastiky,“ prozradil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny.

Chystaná investice přijde na 73,4 milionu korun a stavební firma bude mít na realizaci 365 dní.Romana Cieslarová, ředitelka třineckého gymnázia uvedla, že výstavba nové tělocvičny je už nutností, a vtipně popsala proč. „Před několika lety k nám přijela na exkurzi skupina Řeků, kteří se po roce 1989 přestěhovali zpět do Řecka. Na přelomu 50. a 60. let minulého století navštěvovali tehdy 3. základní školu – prostory dnešního gymnázia. Nejvíce nadšeni byli z tělocvičny. Proč? Ne proto, že by měli radost z moderního objektu, ale naopak, že tyto prostory prošly za celou tu dobu minimální změnou a připomínaly jim tak jejich školní léta,“ popsala s úsměvem příběh ředitelka Gymnázia Třinec.

„Nová a moderní tělocvična bude sloužit nejen studentům, ale i mnohým sportovním klubům a kroužkům ve městě, stejně jako je tomu v případě nedávno otevřeného sportovního centra,“ těší třineckou primátorku Věru Palkowskou.

Město se ke stavebnímu ruchu v této lokalitě „připojí“ a přistoupí k zásadním parkovým úpravám před školou. „Nový parčík by měl sloužit k odpočinku a relaxaci studentům, ale i jako místo pro výuku. Věřím, že rekultivace parčíku potěší jak studenty třineckého gymnázia, tak obyvatele bydlící v okolí, zvláště když se na konečné podobě prostoru podíleli svými návrhy i samotní studenti,“ dodala primátorka.