Ve středu ráno se výrazně zvýšil přítok do Těrlické přehrady. Korytem Stonávky protékalo o 10 kubických metrů vody více než večer. Příval ale zachytává přehrada právě díky vytvořené rezervě.

Stavidla otevřela i Žermanická přehrada. Ta už v pondělí odpouštěla až 6 kubických metrů vody za sekundu, přičemž za běžného stavu to nebývá ani čtvrt kubíku. V úterý byl odtok zvýšen až na 9 kubíků.

Největší problémy se očekávají na řece Olši, kterou žádná přehrada nereguluje. Meteorologové tam očekávají 2. a možná i 3. povodňový stupeň.

Předpověď není příznivá

Srážky z uplynulých dní částečně nasytily řeky a potoky v našem kraji. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má navíc pršet také ve středu i ve čtvrtek.

„Ve středu jsou v působnosti Povodí Odry předpovídány srážky v úhrnu zhruba 50 mm, na čtvrtek jsou pak předpovídány denní úhrny pro Moravskoslezské Beskydy do zhruba 70 mm, pro území Hrubého a Nízkého Jeseníku do 30 mm srážek. To způsobí vzestupy hladin vodních toků v oblasti povodí Odry,“ upozornil ve své zprávě vodohospodářský dispečink Povodí Odry.

Podle prognózy vodohospodářů tak může při kulminaci toků v pátek 23. května v některých místech kraje dojít k rozvodnění menších toků (například v oblasti Jablunkovska, Těšínska, Karvinska, případně na návětrných svazích Jeseníků v povodí vodního toku Bělá).

„Dosažení 3. stupně povodňové aktivity lze předpokládat na řece Olši ve Věřňovicích a v Dětmarovicích v pátek (při kulminaci budou hladiny Olše v obou profilech na úrovni pěti až desetileté vody). Druhé stupně povodňové aktivity lze předpokládat také v některých místech na Odře i Ostravici i v menších tocích,“ informovali vodohospodáři.

Povodňová pohotovost, tedy možné vystoupání hladin až na druhý povodňový stupen, platí od středečních 8 hodin do odvolání pro Moravskoslezský kraj a části Olomouckého a Pardubického kraje.