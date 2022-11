Nejdražší a nejlevnější pivo Radegast ve Frýdku-Místku? Rozdíl 15 korun

„Vážení hosté, je nám líto, ale z provozních důvodů je restaurace již na stálo uzavřena,“ vzkazovali majitelé Sklepu U Hastrmana ve Frýdlantě nad Ostravicí – Nové Vsi. Ti sice ještě v září na sociální síti oznámili, že si „po náročné sezoně potřebují odpočinout“, ale v listopadu už konstatovali, že je to z jejich strany definitivní a hledá se nový nájemce.

Ani ne kilometr jižním směrem od známé rybí restaurace skončila i Hospůdka na Nábřeží oplývající svého času správnou beskydskou atmosférou. „Provoz dočasně uzavřen,“ napsal vlastník na dveře s tím, že kolem 28. dubna 2023 byl mohl živnost obnovit. I zde sehrály roli rostoucí ceny energií a zboží.

Hospůdku U Sauny taktéž ve Frýdlantě nad Ostravicí měl Roman Boček v nájmu teprve od letošního května. A už na závěr prosince ohlásil konec kvůli energetické krizi. „Ceny energií to samozřejmě podpořily, ale ty by snad člověk i dokázal překousnout. Ovšem tou hlavní příčinou byly nedobré vztahy s majitelem objektu,“ vysvětlil živnostník, který se snažil provoz udržet, ani tu nezdražoval pivo. Silvestrovská šichta bude pro Bočkův personál poslední, na Nový rok by měl lokál převzít právě provozovatel zdejší sauny.

„My upravovali ceny tento týden,“ nechal se slyšet Petr Motloch za kvartet milovníků italské kuchyně vlastnících restauraci La Barraca / Osteria ve frýdecko-místeckých Panských Nových Dvorech. Zatím zavřít nehodlá. Podnik stojí u výpadovky E462 z Frýdku-Místku na Dobrou a Český Těšín, kam se sice moc nedá dostat bez auta, ale klientela si to zde oblíbila. „Není to jen o energiích, nahoru šly ceny všech surovin i potravin. My odebíráme navíc ty pravé italské od dodavatelů,“ popsal Motloch. V zápase o hosty tak zdejší „Chatrč“, jak zní překlad podniku do češtiny, vsadí od příštího roku například na regionální italské chutě, co měsíc, to jiná oblast (Piemont, Lombardie, Sicílie) a tamní speciality.