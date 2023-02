„Kuchyň jsme už zrušili a od příštího úterka je tu definitivní konec…“ nechal se slyšet například Pavel Macura provozující čtyři roky restauraci U Máně ve vesnici Sedliště mezi Frýdkem-Místkem a Vratimovem.

Plnil si sen o vlastním podniku, celou dobu budoval tým pořádného i spolehlivého personálu, s dostatkem hostů neměl větší problémy, ale nakonec se rozhodl nečekat do jara, až přijdou vyúčtování za proud a plyn, a 31. ledna zavře, aby se nepropadal do dluhů.

„Z mé strany by muselo menu stát minimálně dvě stě deset korun, aby zaměstnanci mohli nosit domů normální výplaty a já se necítil, že je vykořisťuji. Řešením by sice bylo zdražovat, anebo osekávat mzdy, případně vařit ze surovin, co by nejedl ani pes. A to nechci!“ uváděl Macura.

Objekt restaurace U Máně se připravil předat obci, které patří, a která za jeho obnovu dala přes dvacet milionů korun. Poslední dobou otevíral ve čtvrtky, soboty a neděle od 15 do 20 či 22 hodin.

Konec, jak říkal, se dotkne asi deseti lidí z personálu. „Zavřu a dva tři roky chci mít klid, budu sondovat, co dále a poohlížet se také po lepším místě. V centru Ostravy bych asi pokračoval dále,“ prohlásil Macura. Coby gastronomický nadšenec označil podnik bez vaření „o ničem“ a tato slova vztahoval i na kuchyně snažící se zachránit rozváženými jídly. A podobně jako jiní lidé z branže vyslovil obavy z března, kdy budou chodit vyúčtování energií – což může vést ke krachům.

„Gastronomie není v ideálním stavu, zvlášť na venkově. Rozhodnutí zavřít Máňu jsme nečekali, mohlo být unáhlené, ale já se nakonec ani nedivím. Nemůžeme přece chtít po podnikateli, aby živil sebe i zaměstnance a ještě vydělával na tak velký objekt, kde je i kulturní dům,“ prohlásil Rostislav Kožušník, starosta Sedliště. Obec vyhlásila výzvu na nového nájemce a s jedním zájemcem i hovořil. Nájem, jak tvrdil, je marginální položkou a stejně i topení, horší to bude s elektřinou.

„Do konce května sedmnáct stovek za megawatthodinu bez daně, pak to vyšplhalo až na devět tisíc. V prosinci i listopadu jsem platil za proud místo patnácti tisícovek padesát tisíc korun. Zachraňuje mě, že ještě pronajímám nemovitosti,“ poznamenal Jiří Choleva z restaurace Středověk ve frýdeckém centru. Ten zdražil menu asi o třicet korun a pořídil fotovoltaickou elektrárnu. Přesto hovořil o zlé situaci, umocněné tím, že lidí u stolů ubývá a firmy dávají stravné do výplat.

Těžko říci, jak se drahota podepsala na konci restaurantu Richtr nebo slibované, nicméně stále očekávané obnovy nonstopu Čekanka u frýdeckomísteckého nádraží, ale třeba v původně hornické pivnici na Růžovém Pahorku vsadili na lákání hostů na slevy. V úterý je tady pivo dvanáctka za 32 a desítka za 30 korun.

Řízkárna v Místku, jak její šéf Michal Prokeš podotkl, kromě jiných opatření nařizovala personálu povinné volno: „Člověk musí šetřit, kde se dá, jinak jedeme pořád ve stejném.“

To v nedalekém Pivovárku Morava došlo po zrušení bowlingu také na kuchyň. Pouze utopenci, hermelíny, tvarůžky a v určitých dnech na stolech „přistanou“ gratis arašídy. „Vaření přestalo být rentabilní vlastně už od covidové pandemie. Nemluvě o současném zvýšení vstupních nákladů. Meníčka bychom museli mít za tři sta korun – a to je prakticky neprodejné,“ vzkázala provozní Denisa Kratinová. Z aktuální provozní doby také zmizela neděle, jinak otevírají ve čtyři odpoledne.

Frýdeckomístečtí poukazovali i na zrušenou restauraci Na Fojtství ve Starém Městě, která se svého času chlubila mj. pizzou z pravé italské pece. V předposledním týdnu ledna se však nad vchodem houpaly asijské lampiony a na vývěsce stálo psané oznámení, že je „Zauřeno z důvodu rekonstrukce“ (včetně gramatické chyby). Česká provozní po telefonu infromovala, že vietnamští vlastníci mají trable se sháněním kuchařů a servírek. „Snad začneme od března až bude personál,“ dodala.