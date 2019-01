Třinec – V hutnickém městě se minulý týden rozhodlo o ručení za úvěr, který souvisí s chystanou revitalizací řeky Olše. Souhlas zastupitelů byl nutný pro jednání s bankami.

Celkové náklady pro Třinec, který počítá se sedmi jednotlivými projekty, se odhadují na více než 211 milionů korun. Částka, za kterou bude město ručit, nepřesáhne 47,3 milionu korun.

Většinu prostředků uhradí Evropská unie. Ta o obří dotaci pro Slezský vodohospodářský svazek (SVS), který tvoří osm obcí, rozhodla v prosinci 2006. V současnosti je zpracována tendrová dokumentace. Z ní vyplynulo, že náklady budou vyšší, než se původně předpokládalo.

„Došlo k tomu, že u jednotlivých projektů se zvýšila jejich cena. U Třince to dělá sedmnáct procent, u ostatních obcí je nárůst obdobný. Co není přijatelné, je nárůst ve Vendryni, tam to dělalo téměř dvě stě procent,“ řekl zastupitelům Ivo Kantor (SN 1). Dodal, že po přezkoumání podkladů se u Vendryně podařilo snížit náklady o 106 milionů korun a bude nutné další krácení projektů.

„Vendryně dojela na to, že v podstatě chtěla plošně zkanalizovat celou obec, a to prostě nejde,“ prohlásil Kantor. Zastupitelé v úterý 26 hlasy odsouhlasili, že SVS může jednat s bankami. O konkrétním způsobu ručení za Třinec se rozhodne později. „Bude se brát jeden velký úvěr, zatím není vypsáno výběrové řízení,“ dodal Kantor s tím, že půjde o 250 milionů korun.

Obří projekt revitalizace se připravuje od devadesátých let.

Soutěž na dodavatele stavby má být vypsána v květnu. „Kolem revitalizace už existují legendy,“ prohlásil na jednání zastupitelů Radim Turek (ČSSD). Mimo jiné se zajímal o to, kolik procent obyvatel Třince bude po revitalizaci napojeno na kanalizaci.

„Město splní povinnost a bude mít napojeno 85 procent obyvatel jak v aglomeraci Třinec, tak v aglomeraci Oldřichovice,“ řekla Turkovi šéfka odboru životního prostředí Jana Gawlasová. Pojem aglomerace vyžadují evropské předpisy, přičemž na Třinec připadají dvě takové oblasti.

