Vicemistr světa ve speed carvingu, tedy rychlostním vyřezávání motorovou pilou, Adam Bakoš bude jedním z účastníků mezinárodního řezbářského sympozia, které se od zítřka do soboty 23. května uskuteční v Penzionu na chalupě v Mostech u Jablunkova.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Součástí bude i exhibice, při níž budou mít účastníci třicet minut na to, aby z kusu dřeva něco vyřezali.

„Tématem letošního pátého ročníku je Myslivost a příroda. Lidé budou moci sledovat při práci pět řezbářů Slováka Adama Bakoše, Poláka Vladka Ligockého a Čechů Igora Kučery a Milana a Filipa Lyskových.

„Každý udělá jednu hlavní sochu a v závěru se uskuteční exhibice v rychlostním vyřezávání. Ve světě to má oficiální název speed carving, rychlořezba motorovou pilou. De facto jde o to za třicet minut vytvořit sochu z kusu dřeva," informoval o sympoziu organizátor Milan Lysek. Řezbáři se pustí do práce zítra odpoledne, v pátek a sobotu budou tvořit od rána až do večera. „V sobotu večer končíme ale s tím, že kdyby někdo nestihl dodělat sochu, má ještě možnost v neděli to dokončit," řekl organizátor. U rychlořezby už si podle něj řezbáři budou moci zvolit jakýkoliv námět, ale jinak bude tématem jejich prací především příroda.

Vstup na sympozium je zdarma. Pro vylosované návštěvníky budou připraveny ceny.