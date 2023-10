/VIDEO/ Říká se, že ženy zvládají i více věcí najednou. V mnoha případech to může být i pravda, avšak v tomto případě se jedná zcela jistě o docela slušný hazard.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Řidiči projíždějící ve čtvrtek 20. října Frýdkem-Místkem byli svědky události, kdy řidička za volantem jedoucího vozu realitní kanceláře STING v poklidu kojila své dítě. Událost se později objevila na profilu jedné frýdecko-místecké facebookové skupiny. Informoval o tom server TVPolar.

Událost se přihodila ve čtvrtek večer na silnici v ulici Revoluční, kdy si řidiči nejprve všimli podezřele jedoucího vozu. Jeden z řidičů Jakub A.G. pak událost se svou ženou zaznamenal a uveřejnil.

„Zajel jsem k autu blíže, abych se podíval, jestli tam nesedí někdo pod vlivem. Jakmile jsem viděl, že ženská za volantem kojí a při tom řídí, tak mě to šokovalo. Video zveřejňuji proto, aby se dostalo do správných rukou a řidička byla za tento nevysvětlitelný čin potrestána. Asi si neuvědomuje, co by se mohlo stát, když by do ní někdo jen ťuknul a vystřelil by airbag z volantu,“ správně upozornil na facebooku Jakub A.G.

K situaci se vyjádřila už i Realitní kancelář STING, jejíž logo se na autě objevuje. „Celá záležitost nás velice mrzí, především z lidského hlediska, a nejen z důvodu, že auto nese naši značku. Situací se již zabýváme. Jménem Realitní kanceláře STING se omlouváme,“ uvedla pro TVPolar Adéla Hybler Majerová, mluvčí společnosti.

O případu už ví i policie. „Informace se k nám dostala v pátek odpoledne z médií. Video není úplně průkazné, ale je to podnět a zcela jistě budou danou situaci prověřovat dopravní policisté z Frýdku-Místku i Ředitelství policie Moravskoslezského kraje. Majitel či provozovatel daného vozidla bude vyzván k podání vysvětlení,“ řekl Deníku mluvčí policie MS kraje René Černohorský.