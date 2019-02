Frýdek- Místek - Řidiči z regionu si novelu zákona z roku 2011, která při souvislé vrstvě sněhu, ledu nebo námraze přikazuje mít od 1. listopadu do 31. března na autech zimní pneumatiky, vykládají různě.

Ilustrační foto

„Abych řekl pravdu, tak ten zákon je velký paskvil, protože si jej může každý vykládat po svém. Můj známý, který je právník, má na to stejný názor. Pro jistotu jsem si ale na svém autě pneumatiky před prvním listopadem přezul," řekl ve čtvrtek dopoledne na parkovišti sedmadvacetiletý Roman Mikita z Frýdku-Místku.

Obdobný názor měl i další řidič. „Když jsem ten zákon četl poprvé, tak jsem se nestačil divit. Je napsaný tak špatně, že jeho jednoznačný výklad prostě neexistuje. Co je to souvislá vrstva sněhu, když je venku na cestách třeba rozježděná břečka? To mi opravdu rozum nebere. Náš silniční zákon je opravdu spíše pro smích," zamyslel se M. Š. z Frýdku-Místku.

„Já ten zákon beru, i když je to takový kočkopes. Podle mě by si řidiči skutečně měli na zimu auto přezout, ta jízda je potom mnohem bezpečnější. Vlastnosti pneumatiky navíc hodně ovlivňuje teplota. Když je kolem pěti stupňů nad nulou, měl by řidič z letních přezout na zimní. Já se podle toho alespoň snažím řídit. Letos jsem dokonce měl přezuto ještě dříve. Když napadl na konci října první sníh, už jsem měl kola vyměněna," rozpovídal se devětačtyřicetiletý šofér Miroslav Dluhoš, kterého redaktor zastihl při nastupování do auta.

Majitelé a provozovatelé pneuservisů řidičům přezutí doporučují. „Řidiči by měli vědět, že ježdění na letních pneumatikách přes zimu je doslova hazard se životy. Nejvíce napilno jsme měli na konci října, když prvně nasněžilo. To zájem ze strany řidičů o výměnu pneumatik byl největší. V současné době je to u nás takový průměr," řekl redakci Deníku zaměstnanec H+P Autodemont ve Staříči Petr Javorek.

Na další možné nebezpečí upozornil majitel autoservisu Smetana, který sídlí v ulici Míru ve Frýdku-Místku. „Chtěl bych všechny řidiče, kteří chtějí ušetřit na pneumatikách, varovat, aby to nedělali. Trh je v současné době doslova zavalen nekvalitními gumami z Číny, které bych na auto nedal ani svému nepříteli. To máte jako s botami. Pokud chcete kvalitní, musíte si je koupit ve specializovaném obchodě a ne u vietnamských prodavačů. Jestli to uděláte, zdravotně si zničíte nohy. A co bych dodal k novele silničního zákona, který se týká přezutí pneumatik? Měli tu výměnu striktně nařídit od listopadu do konce března, a to bez nějakého dodatku. A byl by klid. Například v Rakousku to mají určené jednoznačně a nemůžou si to vynachválit," uzavřel majitel autoservisu Jaroslav Smetana.