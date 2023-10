Jak jste spokojeni se školou, do které posíláte svého potomka? Nejen tuto otázku nyní pokládá frýdecko-místecká radnice rodičům dětí, které docházejí do městských základních škol. Cílem anonymního dotazníku je zjistit, jak jsou rodiče spokojeni, nebo naopak, co jim vadí, a zapracovat na případném zlepšení.

Otázky se týkají především fyzického a duševního bezpečí na školách a komunikace školy s rodiči. Město dále chce zjistit, jak se dítě ve škole cítí anebo zda je přetěžováno. Rodiče se mohou také vyjádřit ke kvalitě výuky jednotlivých předmětů.

„Naším cílem je maximálně podporovat děti a zaměstnance škol, včetně ředitelů, k co nejzodpovědnějšímu přístupu k této etapě vzdělávání. Vyplněním dotazníku nám rodiče pomohou zkvalitnit komunikaci a klima na školách. Zpětná vazba a informace od rodičů jsou pro nás velmi důležité a využijeme je pro zlepšení úrovně vzdělávání. Děkuji všem, kteří se zapojí,“ uvedl primátor Petr Korč (Naše Město F-M).

Již loni primátor města zahájil systematické návštěvy všech městských školských zařízení. Cílem bylo zhodnotit úroveň jednotlivých škol, ať už šlo o vybavení, zázemí nebo kvalitu výuky.