Dnem 1. ledna 2022 vstupuje v Polsku v platnost novela zákona o drobných deliktech. Změna je spojena nejen se zvýšením pokut za překročení povolené rychlosti pro motorová vozidla, ale výrazně se zpřísňují také tresty za přestupky nemotorových vozidel, včetně jízdních kol. Snadno prostupná hranice svádí k mylné představě, že v Česku a Polsku platí stejná pravidla silničního provozu, a že také skutková podstata spáchaných přestupků je srovnatelná.

Zatímco na české straně hranice se dětský cyklista nemusí prokazovat řidičským průkazem, v Polsku dítě bez řidičáku hypoteticky může očekávat problém. Polské děti na kolech mají uloženou povinnost pořídit si „cyklistický průkaz“ absolvováním příslušné zkoušky. Jak ho ale mají získat české děti? Nebo se na děti cizinců v Polsku vztahuje výjimka? Ani samotní Poláci netuší, jak novela zákona projeví v praxi.

Dosud polské dopravní předpisy pouze naznačovaly, že rodiče musí dětem pořídit „kartu na kolo“, pokud je chtějí pustit na veřejné komunikace. Pokud polští policisté načapali dítě na kole bez řidičáku, nemohli to řešit pokutou. Konkrétní trest za přestupek dětského cyklisty polské zákony dříve výslovně neuváděly.

V důsledku toho si ani mnoho polských rodičů neuvědomovalo potřebu poslat cyklistu po dovršení deseti let na zkoušky a pořídit mu tento typ oprávnění. Ať už kontrolovaný cyklista ve věku 10 až 18 let mluvil polsky nebo česky, všichni měli jistotu, že setkání s policistou skončí maximálně promluvou do duše na téma bezpečnost. Novela zákoníku o drobných deliktech už přináší změny, které umožňují policii ukládat konkrétní tresty za řízení nemotorových vozidel bez požadované kvalifikace. Podle definice mezi "nemotorová vozidla" patří jízdní kola, elektrické koloběžky a podobné osobní dopravní prostředky.

Pokutu za jízdu na kole bez řidičáku může dětský cyklista dostat nejen na veřejné komunikaci, ale také tam, kde je dopravními značkami vymezena obytná zóna. Maximální výše pokuty bude 1500 zlotých, tedy asi osm tisíc korun. Děti mladší deseti let dál mohou v Polsku jezdit na kole nebo koloběžce bez řidičáku, aniž by tím spáchaly přestupek. Takové dítě je v podstatě považováno za chodce, pokud jezdí pod dohledem rodičů.

A na závěr: Víte, že polsky se elektrokoloběžka řekne hulajnoga elektryczna?