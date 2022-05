Rodrigézův hrob i jezerní důl: Fajné léto v MS kraji začíná v sobotu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fajne léto je série akcí, která zavede turisty a rodiny s dětmi k nejvýznamnějším technickým atrakcím Moravskoslezského kraje. Takzvaná Technotrasa jako obvykle vede do muzea automobilů Tatra Kopřivnice, na úzkokolejku Osoblažku, do Kosárny v Karlovicích, k vagonářům ve Studénce i do železničního a zemědělského muzea v Ostravě. Úplnou novinkou je Jezerní důl, kterému trempíři a potápěči říkají Rodrigezův hrob. Pro báňské historiky je to důlní dílo Čermná.

