Středa 31. ledna je poslední termín, do kdy radnice přijímá návrhy obyvatel, jak zlepšit v rámci participačního rozpočtu život ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Projekty, které se ve městě díky nápadům obyvatel uskutečnily v posledních dvou letech. | Foto: se souhlasem města Frýdlant nad Ostravicí

„Projekty musí mít lokální charakter, uskuteční se jen ve Frýdlantě nad Ostravicí, počítaje v to části Lubno a Nová Ves. Musí být veřejně prospěšné a v nejlepším případě by se měly týkat vylepšení veřejných prostranství na pozemcích města,“ oznámila Petra Filipová z odboru školství a kultury. Magistrát stanovil, že nápady mohou být podávány na záměry v hodnotě maximálně tří set tisíc korun včetně daně.

Podporu nelze očekávat na pořádání slavností, festivalů či volnočasových aktivit, dále na projekty, které by si vyžádaly změnu územního plánu, podporovaly by komerční aktivity, potřebovaly by pro realizátory peníze „na ruku“ nebo by jejich příprava či dokončení trvaly déle než kalendářní rok.

„Jak na participační rozpočet? Je to jednoduché. Mám nápad – zašlu prostřednictvím on-line formuláře návrh, doplním přílohy a je to,“ uvedla Filipová. S tím, že vše je k dispozici na webu participace.mobilnirozhlas.cz/frydlantno/.

Lucie Mésárošová, referentka odboru školství a kultury frýdlantského úřadu, upřesnila, že participativní rozpočet je vyhlášen potřeti. V předloňském zvítězily projekty - úprava asfaltového hřiště za Horalkou a rozšíření sportoviště v Lubně. V rámci loňského ročníku přibyly herní prvky na dětském hřišti v Lubně a v ulicích města se objevily nové lavičky. Nejen pro seniory.