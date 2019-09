V Návsí mají zájem o rozšíření autobusové dopravy a posílení linek na autobusových zastávkách na Rohovci, které začaly od června sloužit veřejnosti.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Adam Knesl

V současné době zde stojí spoje jezdící do Bukovce a zpět. Při další změně jízdních řádů by obec chtěla, aby přibyly další. Občané se obrátili na obec, aby na této zastávce zastavovaly i spoje jedoucí k jablunkovskému sanatoriu a zastavovat by zde mohly i autobusy směřující do Horní Lomné či Mostů u Jablunkova.