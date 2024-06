/VIDEO, FOTOGALERIE/ Festival, který roztančí celé město - to je podtitul FM City Festu. V pátek, první den festivalu, se v areálu bývalé Lembergerovy textilní továrny tančilo a pařilo o sto šest. I přes jisté nepříjemnosti provázející organizaci festivalu na novém místě a dramatické navýšení kapacity, si lidé vystoupení jednotlivých kapel a interpretů užili.

Ve třiceti stupních se žhnoucím sluncem nad hlavou se lidé dostali prostřednictvím oblíbených skupin celkem snadno do varu. Ať už tančily dámy u Luneticů, kteří je vzali zpět do mládí neb při show, které pro mladší posluchače rozjel Bena Cristovao, či rovnou celé rodiny u slovenské zpěvačky Simy a písničkáře Pokáče. Vystupující umělci dokázali rozhoupat davy i v místy nesnesitelném horku.

S úlevou, která nastala se západem slunce, energie návštěvníků ještě vzrostla a při vystoupení Divokého Billa skákali i ti, ve kterých by člověk na první pohledu nečekal fanouška rockové muziky. S příchodem hlavní hvězdy pátečního dne, skupiny Mirai, se pod Hyundai stagí nedalo téměř hnout. Žádný jiný interpret v pátek nezaplnil fanoušky tolik prostoru jako oni. Je znát, že ve Frýdku-Místku jsou Mirai prostě doma. Tuzemské miláčky přišli podpořit ženy i muži snad všech věkových kategorií, včetně dětí, které vydržely do pozdní 23. hodiny. Na své si během koncertu přišli i romantici tělem a duší, které dojala originální žádost o ruku přímo na pódiu během koncertu. Jak řekl sám budoucí ženich - „pro obyčejného kluka z Jablunkova" - je to nezapomenutelný den.

Pod rouškou tmy za zvuků setů z vinylů německého DJ Alle Farben se areál rozvlnil v divokém rytmu. Tisíce lidí vydržely až do konce programu. Dobrá půlka pak šla nabírat síly na druhý den. Uvidíme, zdali sobotní atmosféra překoná tu páteční.

Najdete se na videích a fotkách z prvního dne akce?