A je to venku! Na světě je oficiální seznam poboček České pošty, které k 1. červenci letošního roku skončí.

Česká pošta. Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Zimová

Česká pošta zruší v polovině letošního roku nejvíce poboček právě v Moravskoslezském kraji, následuje Praha. Spolu s rušením poboček by o práci mělo přijít až 1600 zaměstnanců státního podniku. Nejhůře na tom budou menší města.

Ve Frýdku-Místku tak obyvatelům zůstanou k dispozici ze čtyř ve městě pouze dvě. "Považuji za krajně nevhodné, že se jako vedení města dozvídáme jako poslední, které pobočky budou u nás zrušeny. Toto rozhodnutí České pošty stejně jako představitelé dalších měst a obcí nevítáme, protože zkomplikuje život občanům. Přesto chápu, že je potřeba s Českou poštou dělat určité změny, a budeme s ní jednat,“ komentoval situaci frýdeckomístecký primátor Petr Korč.

Ještě hůře než skoro čtyřiapadesátitisícový Frýdek-Místek na tom bude podle rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu – který redukci poboček stanovil – čtyřiatřicetitisícový Třinec. Oznámeno bylo uzavření tří ze zdejších šesti.

"O tomto záměru nebylo město předem informováno, respektive nebylo vyzváno ke konzultaci. V žádném případě s tím nesouhlasíme. Vztek a odpor lidí je na místě a rozumíme tomu," uvedla pro Deník primátorka města Věra Palkovská.

Jedna z ohrožených poboček, jak poznamenala, se nachází na největším třineckém sídlišti Sosna s více než třemi tisíci obyvateli, kteří by přišli o jedinou poštu. „A trápí nás i zrušení té na Frýdecké. Jde o velmi frekventovanou poštu v obchodním centru, s dobrým přístupem pro občany, používaná i vozíčkáři. Rozhodnutí uzavřít tuto pobočku, která je k dispozici denně od 9 do 20 hodin, proto považujeme za velice nešťastné. Pokud to bude možné, budeme se tomu bránit, protože toto jde proti lidem,“ doplnila Palkovská.

Seznam rušených poboček České pošty

Frýdek-Místek

Heydukova 3436, Frýdek

1. Máje 155, Místek

Třinec

Frýdecká 77, Staré Město

Průmyslová 1016, Staré Město

Sosnová 411, Dolní Líštná