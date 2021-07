V hlavním městě se dnes otevřely dvě očkovací centra, kam mohou lidé přijít pro vakcínu bez předchozí registrace či objednání. Stát tím chce jít s očkováním blíže k lidem. Na hlavním nádraží v Praze dostanou dospělí zájemci látku od firmy Johnson & Johnson, které stačí jen jedna dávka. V OC Chodov získají lidé od 16 let vakcínu od Pfizer/BioNTech.

Občany bez domova budou v hlavním městě očkovat někteří praktičtí lékaři. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch také řekl, že se chystá očkování ve vyloučených lokalitách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

Na dotaz ČTK, jak zajistit očkování například lidí bez domova nebo sociálně vyloučených, Vojtěch Vakcinaci by tam lidem měly nabídnout mobilní očkovací týmy, které zajistí kraje. Předpokládá se, že lidé z vyloučených lokalit sami na očkování ve stávajících očkovacích centrech nepřijdou. „Očkovací tým by měl jít za nimi a měl by je naočkovat na místě tam, kde pobývají,“ řekl Vojtěch.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli uvedl, že očkovaní v těchto centrech se mohou zúčastnit slosování o ceny. Jednou týdně mohou získat mobilní telefon iPhone 12, tenisky Converse nebo poukazy na herní platformu Steam.

Do soboty bylo v Česku alespoň jednou dávkou očkováno téměř 49 procent populace, dokončené očkování má asi 35 procent lidí. Zatímco mezi seniory nad 70 let je alespoň jednou dávku očkováno přes 80 procent populace, u třicátníků je to méně než 40 procent a v nižších věkových skupinách ještě méně.

Nízká proočkovanost a více sociálních kontaktů je podle odborníků i za nárůstem počtu nových případů, které se objevují zejména mezi mladými ve věku 16 až 29 let.