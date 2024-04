Nápad otevřít první samoobslužnou prodejnu v republice je výjimečný. To, že obchůdek, ve kterém nenajdete žádnou obsluhu či prodavače, stojí v srdci Beskyd, z něj mohlo udělat frekventované místo v obci. Zatím se tak ale nestalo.

Čeladnou projíždí davy turistů, kteří se nechtějí omezovat otevírací dobou klasických obchodů s potravinami. Koncept samoobslužné prodejny jim nabízí žádanou časovou flexibilitu. Nakoupit si mohou kdykoliv. Stačí jen stáhnout aplikaci, která je pustí do prodejny. která je jinak zamčená, a v klidu si vybrat, co chtějí.

Současní provozovatelé koupili samoobslužnou prodejnu v dřevěném kontejneru od předchozích majitelů. „Důvodem zachování prodejny v Čeladné je zejména velká atraktivita lokality. Čeladná je zajímavá zejména kvůli různorodosti návštěvníků. Kromě místních chodí do naší prodejny i turisté, a to z celé republiky, ale také z okolních států. Nebydlíme sice přímo v Čeladné, ale spoléháme na pomoc rodinných příslušníků z okolí, kteří nám s prodejnou pomáhají,“ vysvětluje Petr Horka za Čeladenský Corner.

Omezený sortiment

Pro místní obyvatele bylo otevření něčeho tak unikátního důvodem ke zvědavým obhlídkám. „Žiju na Čeladné celý život, takže mě zajímalo, co je to za novinku. Byl jsem se tam podívat, ale když jsem viděl ve výloze samé konzervy, odradilo mě to jít dovnitř,“ přiznává místní patriot. Podle něj starousedlíkům v prodejně schází nabídka čerstvého pečiva, mléka, ovoce, zeleniny a podobně.

„Měli by tam mít spíše věci, které když vám večer dojdou, tak si je tam zajdete koupit, protože je na benzince neseženete. Zásobu trvanlivých potravin má doma většinou každý,“ míní přísedící host z restaurace na náměstí.

Cyklisté jako cílovka

Pan Horka je ale s návštěvností prodejny spokojený. „Vytíženost našeho obchůdku odpovídá očekáváním, přihlédneme-li k tomu, že aktuálně fungujeme mimo hlavní turistickou sezonu. Přirozeně bychom uvítali vyšší počet návštěvníků, ale tento způsob prodeje je pro mnohé ještě nový a lidé potřebují čas, aby si na něj zvykli a obchůdek si oblíbili. Zatím se zdá, že začátky odpovídají realistickým očekáváním, která jsme měli,“ objasňuje provozovatel.

Na výtky ohledně nabídky sortimentu odpovídá, že byznysový záměr je jiný. „Sortiment vybíráme experimentálně s cílem nabídnout zákazníkům méně známé, lokální a BIO produkty. Důraz klademe na zdravou výživu a produkty bez chemických přísad. Setkáváme se se zpětnou vazbou od zákazníků, kteří by uvítali rozšíření sortimentu o pečivo a další produkty s krátkou dobou spotřeby. Vzhledem k umístění a konceptu prodejny to ale není v současnosti rentabilní,“ vysvětluje Petr Horka.

I u personálu hotelu, který v místním pohostinství pracuje, ale v obci nežije, se zatím nesetkala samoobslužná prodejna s velkým ohlasem, přestože nápad všem přijde zajímavý. „Sama jsem tam ještě nebyla a ani nevím od hostů, že by tam někdo jezdil,“ podotýká mladá žena.

Podle provozovatele prodejny je typickým zákazníkem člověk, který má zájem o rychlou kávu, dárek nebo zboží na nějakou oslavu. Značnou část klientely pak tvoří cyklisté a turisté hledající občerstvení.

Postupné budování brandu

I když pro starostu Čeladné bylo to, že v místě malého dřevěného domečku nebude kancelář či sdílené místo, jak původně majitelka proklamovala, překvapením, byl jedním z prvních, kdo měl zájem vyzkoušet služby samoobslužné prodejny na vlastní kůži. „To, že je uvnitř nakonec obchod, jsem se dozvěděl, až když se to otevřelo. Jako nový koncept mi to přijde fajn, proto jsem tam vyrazil nakoupit, ale přede dveřmi mě odradilo, že bych si musel stáhnout aplikaci, pak se registrovat a pak ještě stahovat další QR kód, abych se vůbec dostal dovnitř. Pro naši generaci už tohle moc není. Mladí si myslím, že by to mohli využívat a ocenit. Jen nevím o tom, že by tam naši občané chodili, protože co vím z doslechu, tak čerstvé potraviny tam k dispozici nejsou,“ poznamenává Pavol Lukša.

U konceptu samoobslužné prodejny bude ještě chvíli trvat, než se usadí v povědomí lidí. „Obecně jsme s návštěvností obchodu spokojeni. Pozorujeme, že zhruba polovina nových zákazníků přichází pouze na prohlídku, což ukazuje, že je potřeba zvýšit povědomí o nutnosti první registrace. Toto opatření je zásadní pro ověření věku zákazníků a také kvůli bezpečnosti. Vše samozřejmě v souladu s legislativou a GDPR,“ ujišťuje Petr Horka.