„V ulicích bude po celou sezonu vždy minimálně 163 rychlostních kol. V rámci spolupráce s okolními obcemi, které na bikesharing přispívají, bude možné kola parkovat opět ve Starém Městě, Bašce, Dobré, ale taky Sviadnově nebo Žabni a od letoška nově i v Paskově, což jsou tři obce ve směru na Ostravu, kde nextbike jezdí také. Propojení těchto měst bikesharingem by nemuselo být nemožné,“ řekl náměstek Jakub Míček, podle kterého už společnost nextbike na tomto záměru pracuje.

„Se startem projektu nebude možné půjčit sdílené kolo nextbike ve Frýdku-Místku a vrátit ho na území Ostravy. Tato myšlenka propojení se nám ale moc libí a rádi bychom ji v průběhu roku 2021 zrealizovali, proto již vedeme jednání s magistráty těchto měst,“ řekl za společnost nextbike Lukáš Luňák.

Výpůjčka kola bude možná po registraci v mobilní aplikaci společnosti nextbike. Jejím prostřednictvím bude také odemčen digitální zámek kola, což je novinka. Vrátit kolo bude možné zcela jednoduše, a to pouhým stáhnutím páčky nad zadním kolem směrem dolů. Výpůjčka se tak automaticky ukončí. Není k tomu nutný přístup do aplikace.

Prvních 15 minut jízdy, což je časový úsek pro téměř 8 % výpůjček, bude díky podpoře statutárního města Frýdek-Místek stejně jako v předchozích letech zdarma. Ti, kteří si kolo půjčují častěji na delší dobu, si mohou pořídit výhodné předplatné, a to měsíční nebo i celosezónní.

V době covidové, ale i mimo ni, servisní tým nextbike kola průběžně dezinfikuje, a to konkrétně na třech místech – rukojeti řídítek, sedle a páčce zámku. Kola bude možné parkovat do více jak sto dvaceti stojanů, přičemž většinu z nich vyrobila městská společnost TS a.s.

„Zachování bikesharingu máme obsaženo v programovém prohlášení, které obsahuje hlavní priority a směřování města v nadcházejícím volebními období. Takže mě těší, že je o tuto službu mezi lidmi zájem a že jim ji můžeme nabízet. Je doplňkem naší MHD zdarma, a jelikož jde o dopravu na vlastní pohon, tak je mnohem ekologičtější a také zdravější,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

Přidanou hodnotou bikesharingu s nextbikem je podpora Kapky naděje, nadačního fondu pro pomoc nemocným dětem zejména s poruchou krvetvorby, s nádorovým onemocněním a dětem, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně.

„V našem projektu s názvem O kapku lepší jízda věnujeme z každé výpůjčky jednu korunu této nadaci,“ uzavřel Lukáš Luňák z nextbike s tím, že peníze pomohou těžce nemocným dětem.

Ceník jízdného najdete na webové adrese: https://www.nextbikeczech.com/