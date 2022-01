Díl ale nakonec televize nevysílala. Ve středu 19. ledna se u soudu četly závěrečné řeči. Podle státního zástupce, který režiséra loni na jaře obžaloval, byli účinkující vedeni k tomu, aby se vyjadřovali konfrontačně.

„Skutek lze kvalifikovat i jako přečin útisku nebo nebezpečného vyhrožování,“ uvedl a navrhl pro režiséra podmínku se zkušební dobou alespoň osmnáct měsíců a peněžitý trest. Podle zmocněnce poškozených požaduje manželka zemřelého milion korun a jeho dva synové milion a půl.

Obhájce režiséra konstatoval, že zemřelý S. K. podlehl svému bludu. „Spouštěčem byl fakt, že svou ženu poslal do jiné rodiny, stýskalo se mu, vyměněná manželka G. F. mu popsala, jak to u nich doma vypadá. On se vyděsil a trápil se, kam svou ženu poslal. To bylo spouštěčem ataky,“ sdělil.

Situace si pak podle obhájce začal S. K. vyhodnocovat paranoidně. Trestný čin vydírání byl podle něj nepřijatelný, o jiných kvalifikacích by se prý dalo pouze polemizovat. Obhájce pak požadoval zproštění obžaloby.Obžalovaný J. B. u soudu vyjádřil lítost, zároveň ale prohlásil, že žádnou vinu necítí. „Nemohu přijmout odpovědnost za to, co se stalo.“

Soudu se pak při čtení rozsudku konstrukce vydírání nejevila jako logická, za sebevraždou S. K. podle něj stála obava z trestního řízení a zprostil režiséra obžaloby. Nemajetkovou újmou se bude případně zabývat civilní soud.

Rozsudek ještě není pravomocný, státní zástupce si vzal lhůtu na rozmyšlenou.