Už po čtrnácté letos bojovali závodníci ve třech kategoriích v Regionálním přeboru v ručním kosení, které se konalo v Bukovci na Frýdecko-Místecku.

Bukovec. Přebor v ručním kosení trávy. 21. 7. 2023. | Video: Januszek Tomáš

Soutěž se konala v pátek 21. července na Frýdecko-Místecku, na nejvýchodnější louce České republiky, jen kousek od nejvýchodnějšího bodu země, v Bukovci. Kromě místních dorazili také sekáči ze Slovenska a kosy do rukou vzalo celkem 31 závodníků – pět dětí, šest žen a 22 mužů, kteří měli za úkol v co nejkratším čase pokosit travnatý čtverec o ploše 40 metrů čtverečných. Nejstaršímu z nich bylo 84 let.

Všichni sekáči, kteří na Frýdecko-Místecko dorazili, byli amatéři, kteří se s kosou se ohánějí leda, když potřebují trávu pro králíky, anebo pokosit louku na svém gruntě. Všichni ale musí mít k této disciplíně pozitivní vztah a vzor.

Soutěžily také děti

Tak jako například Marcela Čmielová z Mostů u Jablunkova. „Manžel chodívá na tuto soutěž pravidelně a já s nim jezdím jako divák. Loni jsme ho začala přemlouvat, aby mi taky koupil kosu, že si to chci zkusit. No, koupil mi ji před měsícem. Ale rychle jsme se s ní sžila, lehce potrénovala ještě na vyšší trávě než je tady. Je to náročné, ale baví mě to,“ řekla Deníku Marcela Čmielová poté, co zvládla pokosit svůj soutěžní travnatý čtverec.

Poté, co porotci zapsali časy a prohlédli posekané čtverce, vyhlásili vítěze. Mezi dětmi, které sekaly poloviční políčko, byl nejlepší Štěpán Roženek. V kategorii žen zvítězila Anna Kadlubcová. Hlavní, mužskou kategorii ovládli hosté ze Slovenska. Za necelé půldruhé minuty zvládl pokosit své políčko loňský vítěz Rastislav Minich z obce Cigeľ, jinak mistr Slovenska v ručním sekání kosou. Jediným místním zástupcem na „bedně“ byl Petr Čmiel z Mostů.