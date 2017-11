Semafory v Ostravici brzdí dopravu. Vypnout je nelze

Průjezd podhorskou obcí komplikuje světelná křižovatka.

Lidé, kteří míří autem za krásami Beskyd do podhorské Ostravice nebo obcí projíždějí směrem na Slovensko, se musejí obrnit trpělivostí. Ve volných dnech se tam zdrží desítky minut v několikakilometrových kolonách.

Na vině je světelná křižovatka u železničního přejezdu. Podle mnohých motoristů zbytečně zpomaluje dopravu na vytížené silnici I/56. „Cesta do Čadce na Dušičky, která normálně trvá maximálně hodinu, se nám 28. října kvůli semaforu v Ostravici protáhla na dvě a půl hodiny,“ řekl Deníku řidič Štefan Rudinský.

Před pár týdny byly semafory dočasně vypnuty, což se příznivě projevilo na průjezdnosti. Světelná křižovatka však podle obce vznikla kvůli tomu, aby se zvýšila bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Hojně využívaná je totiž i cesta, která vede k horskému hotelu Sepetná a na parkoviště u lanového centra pod Lysou horou.

Semafory tak mají zaručit bezpečný výjezd nákladních vozidel, autobusů nebo dodávek ze směru od Sepetné na hlavní silnici. Kdyby totiž rozměrnější vozidlo vjelo na přejezd a při čekání na mírnější provoz na hlavní silnici zastavilo na hranici křižovatky, zadní část vozidla by byla stále na kolejišti. V případě, že by se blížil vlak, by měl motorista kvůli hustému provozu výrazně omezené manévrovací možnosti.

Obecní úřad kvůli neutěšené situaci inicioval jednání se zástupci Českých drah (ČD), Ředitelství silnic a dálnic, Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) a také policisty a hasiči. „Jeden z návrhů byl převod světelné signalizace na křižovatce do režimu blikající žluté, kdy by světelná křižovatka byla „startována“ do běžného režimu při příjezdu vlaku. Takové řešení si vyžaduje projednání s Drážním úřadem,“ podotkla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Právě SŽDC je provozovatelem světelné signalizace.

Na železničáře házejí zodpovědnost při řešení situace i policisté. „Úprava technického řešení světelné signalizace náleží do gesce správce zařízení, policie k tomuto není příslušná. Obecně však jakékoliv řešení přispívající k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu vítáme,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Sikorová.

Křižovatce ve směru od Frýdku-Místku má být podle SŽDC dána vyšší priorita.

„Dojde k omezení průjezdu ve směru z Bílé a dojde k navýšení vyklizovací smyčky tak, aby mohla vozidla odbočit vlevo na Sepetnou ve větším počtu, prodlouží se zelená na maximum. Program bude instalován do konce listopadu,“ přiblížila mluvčí Šubová.

Semafory ale nejsou jediným bolavým místem v centru obce. Problémy jsou s výjezdem z parkoviště naproti hotelu Freud, zatímco vozidla na hlavní silnici stojí na červenou.

Obec podle starosty Miroslava Mališe proto plánuje rozšířit parkoviště směrem ke kolejišti. Vznikne kolmé stání a výjezd i nájezd bude pouze pod kaštanem. Nyní se řeší majetkoprávní vypořádání mezi ČD a obcí.