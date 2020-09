Senátní volby už se nezadržitelně blíží. Letošní konkurence mezi uchazeči o senátorský mandát je ve frýdecko-místeckém volebním obvodu opravdu velká. Kandiduje spousta známých tváří i výrazných osobností.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Před šesti lety se do senátu volilo ve volebním obvodu 69 současně s volbami do zastupitelstev měst a obcí, letos to bude současně s krajskými volbami.