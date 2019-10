Od příštího roku by měli mít senioři ve Frýdku-Místku možnost využívat nejen bezplatnou MHD, ale také výhodnou dopravu speciálním taxíkem. Město hledá dodavatelskou firmu, která se o provoz senior taxi postará.

Senior taxi. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Nová služba má primárně sloužit lidem nad 70 let s trvalým pobytem na území města. Ve městě žije přes čtyři a půl tisíce seniorů nad 70 let. Ještě v létě magistrát počítal s tím, že by senior taxi mohlo ve Frýdku-Místku jezdit už od října, což se ale nestihlo. Služba by měla být poskytována od ledna.