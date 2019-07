Bytová jádra v Penzionu pro seniory na Lískovecké ulici už nevyhovovala požadavkům lidí, kteří v penzionu bydlí a jsou často imobilní. Rekonstrukce zajistí, aby lidé měli snadný přístup na toaletu a do koupelen a nedocházelo ke zraněním. „Práce zahrnují vybudování nových koupelen a toalet, ale také instalaci kuchyňských linek, včetně sporáků a digestoří. Náklady v rámci druhé etapy jsou vyčísleny na více jak 12 milionů korun,“ uvedl Michal Pobucký, primátor města

V současné době má Penzion pro seniory více než polovinu bytů s novými jádry. K jejich výměně došlo v rámci první etapy v loňském roce. Kompletní výměna bytových jader by měla být hotová do konce září.

Město Paskov také o prázdninách dokončuje realizaci výstavby seniorského bydlení v zámeckém areálu. Jedná se o objekt se třemi nadzemními podlažími, ve kterém je vybudováno pětadvacet bytových jednotek. Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů splňuje požadavky na bezbariérový provoz. V domě je osobní výtah a jsou zajištěna parkovací místa. Předpokládaný termín zahájení pronájmu bytů je od 1. ledna příštího roku. „Finální cena nájmu bude zřejmá až po ukončení stavby a bude se pohybovat ve výši v místě a čase obvyklé,“ uvedla Michaela Krečmerová, radní z Paskova.

Součástí komunitního bydlení bude i společný sdílený prostor, který by se měl stát centrem společných aktivit místních obyvatel. Hlavní cílovou skupinou, pro kterou jsou byty v komunitním bydlení určeny, jsou občané s trvalým pobytem minimálně pět let v Paskově, věková hranice nad 60 let, bezdlužnost vůči městu a nájemce nesmí k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnit ani spoluvlastnit bytový dům, rodinný dům, nebo byt.