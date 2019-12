„Chceme posílit bezpečí seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit práci záchranářům. V plastové obálce bude informace o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale také kontakty na blízké. Takže pokud se stane, že bude babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité informace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil a vysvětlil, že kromě obálky s dotazníkem k vyplnění dostanou senioři také speciální samolepku nebo magnet, podle kterého záchranáři poznají, že je obálka v lednici připravena. Samolepka bude umístěna na lednici nebo na dveře z vnitřní strany bytu.

O IN.F.Obálkách jsou informovány všechny složky záchranného systému, jejich zástupci pomáhali určit jejich podobu a obsah.

„Tento projekt samozřejmě vítáme. Nejsou výjimkou situace, kdy naši zdravotníci přijedou k zásahu a o dotyčném nevědí nic. Teď, když uvidíme samolepku IN.F.Obálka, bude stačit sáhnout do lednice. Informace o lécích, které pacient bere, o alergiích, kterými trpí nebo jakékoliv další upozornění, nám pomohou určit nejvhodnější způsob ošetření,“ řekl ředitel Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř.

IN.F.Obálky si mohou lidé vyzvednout na řadě míst v regionu. V Třinci zájemci naleznou obálky na oddělení sociální pomoci třinecké radnice nebo v Senior pointu v budově Knihovny Třinec na Lidické ulici. V Bašce bude možné si obálku vyzvednout v obecní knihovně od 3. 2. 2020.

Použití IN.F.Obálky je velmi jednoduché. Senioři vyplní podle přiložených pokynů jednoduchý formulář, vloží ho do speciální plastové obálky, pak dají obálku do ledničky, nejlépe do vnitřní přihrádky dveří. Pak samolepkou označí dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu, tak budou záchranáři vědět, že je pro ně IN.F.Obálka v ledničce připravená,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jiří Navrátil s tím, že lednice je univerzální, dobře rozpoznatelné místo pro záchranáře, které se osvědčilo i v jiných regionech.

K TÉMATU

Při přípravě projektu byly osloveny obce v regionu, které budou pomáhat s distribucí obálek. V první vlně si o obálku řekla téměř třicítka obcí pro 35 tisíc seniorů. Tyto obce dostanou obálky v první polovině prosince.

Celkem bude připraveno 61 tisíc kusů, obce si ve druhé vlně o obálky budou moci žádat ještě do konce roku. Část obálek budeš k dispozici také v Senior Pointech. Na každé pobočce bude nejpozději od začátku ledna připraveno 500 obálek.

IN.F.Obálka bude obsahovat plastovou obálku, formulář k vyplnění, informační leták s návodem vyplnění a informační samolepku nebo magnetku na lednici. V případě požárů vydrží informace v obálce v lednici nejdéle neporušené.

Projekt bude stát 1,35 milionu korun, 70 procent nákladů pokryje státní dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zbytek zaplatí kraj ze svého rozpočtu.