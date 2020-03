Posledním takovým případem je Gymnázium Cihelní, kde jsou dva pedagogové nemocní, a proto hygienická stanice poslala zbytek učitelů do karantény a stejně tak i dvě třídy studentů, kteří mohli být s nimi v užším kontaktu.

U nemocné ženy, která byla na oslavě MDŽ, probíhá trasování, z 14 osob, které s ní byly v nejužším kontaktu, jsou pozitivní jenom dvě.

Nemocnice by měla do pár dnů zřídit odběrové místo na zjišťování koronaviru, takže se snad celý proces zjišťování nemocných pacientů urychlí.

Šijete roušky nebo máte nadbytečné respirátory?

„Vytvořili jsme sběrné místo pro všechny, kdo šijí roušky, případně mají nadbytečné originální, případně respirátory. Sběrné místo je u nás na úřadě, telefonní číslo 773 788 654. Pokud šijete roušky a chcete nám je donést, nemusíte je prát ani žehlit. Než je předáme do nemocnice, do sociálních zařízení, případně dalším občanům, zajistíme jejich sterilizaci a vyžehlení," uvedl Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku. Zároveň doporučil nosit roušky, šátky, cokoliv, co lidem kryje obličej.

Od pondělí je pak frýdecko-místecký magistrát uzavřen zcela pro veřejnost, pokud lidé mají neodkladnou záležitost, musí se předem objednat telefonicky.

„Ode dnešního dne bude ve městě přítomna Armáda České republiky, bude pomáhat činnosti Policie ČR, my jí zajišťujeme ubytování a stravu. Takže pokud uvidíte vojáky, nemusíte mít strach. A chtěl bych moc poděkovat panu Františkovi, který pracuje ve stavebnictví a donesl nám 100 respirátorů, které nyní nepotřebuje. Obratem je předáváme potřebným a moc moc děkujeme. Kéž by takových bylo více," doplnil primátor.