V roce 1896 postavili na úplném okraji Frýdlantu nad Ostravicí arcibiskupskou nemocnici se všemi okny namířenými na Lysou horu. „Churavějící bude léčit síla hor a slunce. Bude to dům uzdravení,“ řekl tehdy arcibiskup stavebnímu mistru Jiřímu. A Harcovka, která má všechny cvičební sály namířené stejným směrem, se toho drží dodnes.

Jedna z věcí, kterou ve studiu dělají, je diagnostika držení těla. „Když k nám chodí lidé cvičit, zjišťujeme, že je něco hodně bolí a ani cvičení jim nepomáhá. Pozveme je na individuální pozorování a sledujeme, jaké mají návyky. Neustále je fotografuji, abych jim mohla názorně ukázat, kde je problém a co jej způsobuje,“ popisuje Karin.

Udržitelný životní styl

Jak sestry říkají, když člověk dělá něco dlouho, přestane to vnímat. A stejné to je i s držením těla. „Se sestrou od začátku vedeme celé studio s důrazem na zdraví, protože čerpáme z vlastních zkušeností. Měla jsme být trojčata, jednovaječná. Stalo se, že prostřední holčička v 7. měsíci těhotenství umřela. To byl důvod, proč došlo ke spontánnímu porodu a obě jsme se narodily velice slabé a pokřivené. Jako dvojčata jsme chodily pořád spolu a všechno pozorovaly, čímž se nám vyvinul pozorovací talent,“ pokračuje Karin, která se sestrou věnuje i ochraně přírody.

„Máme certifikované přírodní zahrady a věnujeme se i ochraně zvířat. Přímo v budově Harcovky jsme začaly před lety pořádat charitativní prodej. Jak rostly naše děti, nahromadily se nám doma věci, které se už nehodily a tak jsme je přinesly sem, ocenily a prodaly. A už se to rozjelo. Od začátku jsme do toho šly s úmyslem, že veškerý výtěžek půjde na pomoc zvířatům,“ líčí cestu k všestrannému využití prostoru někdejší nemocnice sestry. Na pomoc zvířatům již věnovaly přes 4 267 000 korun.

Součástí studia je i solná jeskyně, masáže, kavárnička a recepce s obchůdkem. Prodávají se tu udržitelné pomůcky na cvičení, které sestry samy vyrábějí, ale také fair trade čokolády, jejichž obaly výtvarně zpracovala Karin. Splnila si tím svůj sen. V obchodě najdou zákazníci také zboží, z nichž jde výtěžek na pomoc zvířatům.

Zachránily starou nemocnici

Aby sestry mohly rozjet svoje aktivity, musely starou budovu z gruntu rekonstruovat. „S mým tehdejším manželem jsem v dražbě získala tuhle stavbu. Před dvaceti lety vyšla asi na milion a půl, ale její oprava stála přes osm milionů,“ popisuje Karin těžké začátky.

Už tehdy měly sestry jasno, že při budování zdravotního studia se budou držet konceptu, který souzní s jejich životním stylem, k němuž patří udržitelnost, ekologie, upcyklace, veganství. V Harcovce si tak host může dát kávu, která je od místních farmářů z Indonésie, nebo načepovat zdarma vodu, aby ji nebylo třeba přinášet v plastových obalech. Cvičí zde také na starých, dobrých kaučukových podložkách.

Online projekt o cvičení, ale i o jídle

Během covidu, když bylo studio Harcovka zavřené, začaly sestry točit videa. „Od 17 let jsme vegetariánky, teď už veganky. A protože je nám 52 let, tak máme s tímto stravováním 35 let zkušeností. Začali jsme na sociální sítě dávat každý den náš jídelníček, aby lidé viděli, jak se stravujeme a že to, že jste vegan, nutně neznamená, že jste pohublí, bledí a nemůžete si dát třeba dortík. Naopak. Je to o vyváženosti,“ přibližuje životní styl sestra Karin Petra.

Sestry také točí videa, v nichž řeší správné držení těla. Vždy se zaměřují na jednu věc, například na výhřez ploténky a na jednoduché cviky, kterými lze problém napravit. „Nestačí jednou týdně cvičit a potom zbylých šest dní nic,“ zdůrazňuje Karin. „Příčinou často bývá držení těla, které postupně vytváří svalovou nerovnováhu natolik velkou, že síla těch jakoby přetížených svalů může vytlačit ploténku mimo páteřní sloupec, až dojde k tomu výhřezu. Anebo určitý druh stoje protlačí kolena dozadu a vzniká artróza kolenního kloubu nebo syndrom zmrzlého ramene,“ zmiňuje potíže, jimž se videa věnují.

„Základem tohoto konceptu je jedenáct videí, z nichž každé má jednoduchý název, třeba Kyčel, Koleno, Kolenní vazy. Videa se ale zároveň prolínají. Záměr je, cvičit každý den podle jednoho videa 15 minut,“ pokračuje Karin. „A velmi důležité jsou instrukce. Ne cvičit podle obrazů, ale raději jen podle zvuku, protože ty instrukce jsou důležitější než obraz,“ dodává.

Ne vždy je nutné léčit první psychiku

Podle sester je důležité věnovat každému kloubu péči tak, aby nebyl chybně zatížený, aby se na jednom místě neopotřebovávala kloubní chrupavka. V jejich video programu nejsou jen cvičící lekce, ale i příběhy lidí, kteří prošli diagnostikou a pomocí jednoduchých cviků dokázali napravit třeba roky bolestí kolene, ramene, atd.

Dnes je trend hodně spojovat problémy těla s psychikou a hovoří se o psychosomatice. V Harcovce to obrátili a první se snaží vyřešit tu somatickou část. „Jestliže se třeba žena se necítí dobře,přibírá na váze, snaží se hubnout a nehubne, tak my se na to podíváme, sedneme si s ní a ona řekne, ano, vím, že mám problém se vztahem a měla bych si to vyřešit. To my za ní ale nevyřešíme. My jí můžeme poradit s tím, že má předsun hlavy a tím pádem je možné, že má sníženou činnost štítné žlázy, omezuje se její funkce a ona proto tloustne. A jestliže my spravíme postavení hlavy, je tam velká šance, že štítná žláza začne lépe fungovat. To znamená, že úplně svévolně začne hubnout, uklidní se a možná v tu chvíli začnete spravovat vztah. Proto začínáme s tím, co je snazší. A mnohem snazší je spravit postavení hlavy, než opravit vztah,“ vysvětlují svou strategii sestry.

Při prohlídce studia, jehož součástí je i solná jeskyně, masáže, kavárnička, recepce s obchůdkem jak udržitelných pomůcek na cvičení, které sestry samy vyrábí, vypráví Petra o potížích, které souvisí s tzv. řetězením problémů. „Vedeme lidi k tomu, aby se měřili. Například přišla paní na diagnostiku výhřezu ploténky. A já jí říkám to není věkem, ale léty chybného zatěžování. Náš cíl není, abyste se v šedesáti letech dostala do stavu, kdy vám bylo dvacet, ale do stavu, aby vás to nebolelo. A jestli paní ví, že měřila sto sedmdesát šest centimetrů, a teď měří sto sedmdesát dva, tak se jí někde ztratily čtyři centimetry. A kde se ty čtyři centimetry ztratily? Něco na ploténkách, něco se ztratí v kolenou, v kloubní štěrbině anebo propadu klenby. Ale cvičením můžeme tu výšku získat zpátky. Schválně se zkuste doma změřit a třeba budete překvapeni, o kolik jste se od osmnácti zmenšili,“ vyzývají dámy z Harcovky ve Frýdlantě nad Ostravicí.