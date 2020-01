Tradiční Hasičský ples se koná například 1. února ve frýdlantském kulturním centru.Tento ples pořádají hasiči z Nové Vsi pravidelně. Teprve podruhé se však ples uskuteční právě v zázemí Kulturního centra.

Loňská premiéra se nadmíru povedla. Bylo tedy rozhodnuto pokračovat v prostorech města. Do nadcházející plesové sezony hasiči chystají jako obvykle bohatou tombolu, domácí bufet a rozumné ceny v pekle.

Večerem bude provázet kapela Hernajs a hosté jistě nebudou ochuzeni o taneční ukázky a tradičně netradiční zábavnou kulturní vložku. Vstupenky na ples stojí 150 korun včetně místenky a v předprodeji jsou v Turistickém informačním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí.

NA 2 HASIČSKÉ BÁLY ZVOU FRYČOVICE

Sbor ve Fryčovicích i v letošním roce chystá oblíbené hasičské bály. První z nich se koná v sobotu 25. ledna od 19 hodin. Vstupenky na ples stojí 250 korun a v jejich ceně je i večeře. K tanci a poslechu zahraje kapela Stenly band.

Druhý bál bude následovat hned vzápětí a to v sobotu 1. února, kdy k tanci a poslechu zahraje kapela Old times. Prodej vstupenek na druhý bál bude 24. ledna od 18 do 19.30 hodin rovněž přímo v hasičské zbrojnici. Oba plesy se konají v kulturním sále obce Fryčovice a bude na nich tombola a nebude chybět ani kulturní vložka místního SDH.

DO KRMELÍNA POUZE S ŘETĚZEM

Tradiční hasičský ples se koná také v sobotu 25. ledna v Krmelíně. Jako dress code je doporučeno dorazit s řetězem nebo alespoň s řetízkem.

Na plese nebude chybět soutěž originálních výtvorů, vystoupení slavného Dým týmu místních hasičů a celý večer bude hrát k poslechu a tanci kapela Šajtar. Vstupenky na ples jsou k zakoupení v pekařství Boček v centru obce a stojí 180 korun.

HASIČI Z PASKOVA ZVOU K TANCI

Paskovští hasiči zvou veřejnost na tradiční ples, který se bude konat v sobotu 25. ledna od 19 hodin ve společenském sále Komunitního centra Paskov (bývalá Sokolovna).

K tanci a poslechu zahraje kapela EKG Band. Návštěvníci se mohou těšit například na bohatý raut, hasičské soutěže a nebo tombolu s hodnotnými cenami. Vstupenky na ples si zájemci mohou zakoupit od soboty 4. ledna v trafice u paní Liškové. Cena vstupenek je 250 korun.