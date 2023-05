Cestářům začala hlavní sezona a řidiči se na to musí připravit. Loňské zprovoznění obou etap obchvatu po silnicích I/56 a D48 hodně ulehčilo Frýdku-Místku od tranzitní kamionové dopravy, omezení v okrese tím ale neskončila.

Obchvat Třince v úseku Nebory/Třanovice. 25. března 2023. | Foto: Deník/Lukáš Ston

Obchvat, na který lidé čekali přes třicet let, je kvůli sesuvu půdy v oblasti jižně od Starého Města funkční v polovičním profilu. Provoz se zde měnil od poloviny dubna. (Byl uzavřen levý pruh od 47,985 do 49,044 kilometru vpravo, pravý pruh a zpevněná krajnice od 51,055 do 52,462 kilometru vpravo, a to včetně části nájezdové větve Frýdek-Místek – Východ, exit 52 vpravo. Dále byl uzavřen pravý pruh a zpevněná krajnice ve 53,384 až 51,065 kilometru vlevo, pravý pruh a zpevněná krajnice od 49,044 do 48,526 kilometru vlevo, včetně části exitu 52 a levého pásu dálnice od 51,065 od 49,044 kilometru.) Omezení potrvá do 4. června.

„Po zesílení stability stěny vyhodnotíme dopad opatření na termín plného zprovoznění obchvatu,“ informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Na dálnici D48 budou cestáři v období let 2023 až 2024 budovat oplocení v Rychalticích či protihluková opatření v Chlebovicích.

Na severojižní výpadovce z Ostravy na Beskydy potrvá do 13. srpna omezení provozu v Kunčičkách u Bašky, kde se provádí takzvaná Hodoňovická etapa protihlukových opatření. Na stejné silnici I/56 naplánovalo ŘSD na tento rok opravy dvou mostů, které převádí dopravu přes D48. Práce budou zahrnovat opravu svršku a sanaci spodní stavby, podhledu nosné konstrukce, osazení ocelovým zábradlím a svodidly. Provoz bude vždy po jedné polovině cesty. Zrenovovat by se měl i most v obci Bílá. Na propustcích se letos bude pracovat například ve Střítěži, omezení dopravy bude nutné.

„Před jedenácti lety stát převedl silnice druhých a třetích tříd na kraje. Na území regionu dosahují 2745 kilometrů, z toho je aktuálně sedmatřicet procent v nevyhovujícím nebo havarijním stavu. Mostů máme 1142 a ve špatné kondici jich je 225. Takže opravujeme postupně,“ konstatoval Radek Podstawka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Letošní investici do cest druhých a třetích tříd v regionu označil za historicky nejvyšší, spolkne 1,25 miliardy korun. Přesto však peníze nebudou stačit na všechny potřebné rekonstrukce.

„Letos budou dokončeny například mosty v Hukvaldech, na nichž se dělá od loňska, celkem to bude stát devadesát milionů korun,“ doplnil Tomáš Böhm, ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Úplná uzavírka v Hukvaldech-Horním Sklenově má trvat do konce srpna. Během léta se bude v Hukvaldech pracovat také na silnici III/4861, a to kvůli rekonstrukci propustku. Provoz bude veden po polovině cesty.

SSMSK upozorňuje na omezení:

- Milíkov na III/01144 (mostní provizorium od dubna do října)

- Krásná na III/48414 (rekonstrukce v úseku 7,022 až 11,329 km s omezením provozu a poté i úplnou uzavírkou podle postupu prací od dubna do září)

- Vendryně na III/4682 (úplná uzavírka mostu, provizorní náhrada od května do září)

- Dolní Lomná na III/01151 (zcela uzavřený most od května do července)

- Řeka na III/4764 (zcela uzavřený most od května do září)

- Bruzovice na III/4732 (oprava propustku, provoz po polovinách v květnu)

- Bílá – Konečná na II/484 (rekonstrukce propustku, provoz po polovinách v červnu)

- Krmelín na II/486 (práce na opěrné zdi s uzavírkou poloviny vozovky od června do října)

- Staříč na III/485 (osazení nových svodidel s uzavírkou poloviny vozovky v červnu)

- Palkovice na III/4848 (souvislíí oprava v úseku 0,993 až 1,894 km s omezením provozu a poté i úplnou uzavírkou v termínu od června do září)

- Čeladná – Podolánky na III/48412 (rekonstrukce opěrných zdí s provozem po polovinách od června do září)

- Visalaje – Zlatník na III/48415 (oprava komunikace, provoz po polovinách od června do října)

- Baška na křižovatce II/477 a III/48425 (omezení provozu a poté i podle postupu prací úplná uzavírka v termínu červenec až srpen)

- Jablunkov na II/474 (souvislá oprava v úseku 7,572 až 7,988 km s úplnou uzavírkou od srpna do září)

- Bukovec na III/01154 (sanace svahu, uzavírka poloviny cesty v srpnu)

- Hrčava na III/01151 (rekonstrukce propustku, osazení nových svodidel v srpnu a září)

SSMSK v červenci a srpnu avizuje také provoz po polovinách okružních komunikací v průmyslové zóně v Nošovicích. Opravy hlásí i správa železnic, a to od 9. do 12. května na přejezdu I/68 ve Střítěži a v zatím neupřesněném termínu na trati mezi Frýdkem-Místkem a Baškou. Opravy mají však proběhnout ještě letos. Jejich součástí bude výluka.